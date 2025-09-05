Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО

Украинские военные нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и позициям российских систем ПВО, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным штаба, в ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки Минобороны Украины и других частей Сил обороны поразили Рязанский НПЗ.

«По предварительной информации, удалось зафиксировать попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 миллионов тонн нефти в год», – говорится в сообщении.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью 17,1 миллиона тонн в год входит в четверку крупнейших в России. Он производит бензин различных марок, дизельное и реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты, используемые в том числе для нужд российской армии.

Кроме того, по информации Генштаба, удары были нанесены по позициям двух дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области. «Произошло попадание в командно-штабную машину и пункт управления противника», – уточняется в сообщении.