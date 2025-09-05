Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО

USD 1.7000
Украинские военные нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и позициям российских систем ПВО, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным штаба, в ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки Минобороны Украины и других частей Сил обороны поразили Рязанский НПЗ.

«По предварительной информации, удалось зафиксировать попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 миллионов тонн нефти в год», – говорится в сообщении.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью 17,1 миллиона тонн в год входит в четверку крупнейших в России. Он производит бензин различных марок, дизельное и реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты, используемые в том числе для нужд российской армии.

Кроме того, по информации Генштаба, удары были нанесены по позициям двух дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области. «Произошло попадание в командно-штабную машину и пункт управления противника», – уточняется в сообщении.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 9
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 45
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1977
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 660
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3971
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1354
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 910
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1577
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1989
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1812
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6748
