Зеленский: В Украине будут тысячи иностранных военных

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поддерживает все предложения лидера США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и недопущение того, чтобы Кремль получил возможность обвинить Украину в отказе от мира.

«Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он поддержал все инициативы Трампа — переговоры в Стамбуле, требование о немедленном прекращении огня, заключение мирного соглашения, проведение как трехсторонних, так и двусторонних переговоров. Однако, отметил Зеленский, российский президент каждый раз отвергает все эти предложения.

«Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Он стремится купить паузу в санкционной политике, манипулировать и выигрывать время, используя различные предлоги, почему Соединенные Штаты должны немного подождать и не оказывать такого давления», — пояснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Кремля США остаются врагом.

«Путин является потенциальным лжецом… Для России США — это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности», — сказал он.

Президент также рассказал, что 18 августа провел «очень хороший разговор» с Трампом и его командой.

«Думаю, важно, что мы показали единство между Европой и Украиной. И я рад, что президент Трамп поддержал мою идею провести совместный саммит», — отметил Зеленский.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация на востоке Украины и действия Кремля. Лидер Украины выразил мнение, что Трамп может оказать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всей Европе.

Зеленский также подчеркнул, что США вовлечены в предоставление Украине гарантий безопасности, однако необходимы срочные и конкретные шаги.

Отвечая на вопрос о достаточности давления США, президент сказал: «Недостаточное, и президент Трамп знает мое мнение… Если Путин снова будет медлить с любыми переговорами о мире, мы действительно рассчитываем на мощное давление США на Россию».

По его словам, речь должна идти о комплексе мер: санкции, крупные пакеты вооружений и политическое давление.

«Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина обязана использовать все возможные инструменты, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

«Мы не можем доверять Путину… Мы должны использовать все мощные средства, чтобы давить на него. Давить через Трампа. Чтобы сесть и говорить… Чтобы остановить убийства людей», — заявил президент Украины.

Зеленский также сообщил, что Украина обсуждает с партнерами возможность размещения их войск на своей территории.

«Этот вопрос, о котором вы сказали, что есть информация о 10 тысячах военнослужащих в Украине. Я не буду говорить о конкретном количестве, но важно, что мы действительно это обсуждаем. Да, речь идет точно не о единицах, а о тысячах. И это факт, но об этом пока немного рано говорить», — отметил он.

Напомним, последний разговор Зеленского, европейских лидеров и Трампа состоялся после встречи «коалиции решительных». В ходе этого обсуждения Трамп не взял на себя конкретных обязательств по введению новых санкций против России. В связи с этим «коалиция решительных» готовит срочную делегацию в США.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что «не видит смысла» во встрече с Зеленским. По его словам, «договориться с Украиной будет невозможно».

В ответ на это президент Украины подчеркнул, что отказывается от встречи в российской столице: «Когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву».