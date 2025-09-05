USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»

13 сентября в 19:00 на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоится сольный концерт солистки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурланы Абдуллаевой под названием Səsin taniş gəlir («Твой знакомый голос»).

Организаторами концерта выступили женская творческая и бизнес-платформа İZ Community и бутик-ресторан Kurban Said Restaurant.

Вечер станет незабываемым для любителей классической музыки и ретро-композиций. Музыкальные произведения прозвучат в исполнении оркестра.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/nurlana-abdullayeva-sesin-tanis-gelir/164344

