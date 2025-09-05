Маска уговаривают вернуться

Американская компания Tesla предложила своему гендиректору беспрецедентный компенсационный пакет, который при выполнении ряда целей в течение следующего десятилетия может принести Илону Маску до $1 трлн, пишет Moscow Times.

По мнению издания, данный шаг, по всей видимости, призван вернуть его в бизнес. В последний год Маск все чаще отвлекается на политику и даже заявил о намерении создать собственную партию после разрыва с Белым домом.

Для получения обещанной компенсации гендиректору придется уделять значительное внимание работе в Tesla, чей бизнес продолжает испытывать трудности — как вследствие его прежней политической активности, так и на фоне усиливающейся конкуренции, прежде всего со стороны китайских производителей электромобилей.

Как отметила председатель совета директоров компании Робин Денхолм в письме акционерам, пакет был разработан для того, чтобы увязать достижение «исключительной акционерной стоимости в долгосрочной перспективе со стимулами, обеспечивающими максимальную эффективность нашего лидера-визионера». По ее словам, «удержание и стимулирование Илона» является «фундаментально необходимым фактором для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории».

По данным The Moscow Times, совет директоров компании поставил перед Маском ряд амбициозных задач, включая запуск бизнеса беспилотных такси, испытания которых начались лишь в июне, а также достижение рыночной капитализации в $8,5 трлн. При реализации этих целей Маск сможет получить около 12% акций компании – на сумму более $1 трлн. С учетом уже принадлежащего ему пакета его доля увеличится до 25%, чего он добивается уже давно.

Однако дойти до этой отметки будет непросто, поясняет издание. В конце 2023 года капитализация Tesla составляла $1,5 трлн, а сейчас она опустилась ниже $1,1 трлн. Для сравнения: стоимость самой дорогой компании в мире – производителя чипов Nvidia – приближается к $4 трлн.

Помимо Tesla, Маск также управляет компаниями xAI, Neuralink и Boring Company. В начале июля он также заявил о намерении создать собственную политическую партию, но с запуском решил повременить из-за желания сосредоточиться на бизнесе и не вступать в конфликт с представителями Республиканской партии, у которой новая сила может перехватить часть электората.

Компания испытывает серьезные трудности в бизнесе: во втором квартале продажи снизились почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выручка упала на 12%, составив $22,5 млрд – это стало самым резким снижением за последние десять с лишним лет. Чистая прибыль сократилась на 16% и составила $1,17 млрд. Кроме того, в конце прошлого года Tesla уступила лидерство на мировом рынке электромобилей китайской компании BYD.