Заместитель Стармера не выплатила налоги и лишилась должности

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. Об этом политик сообщила в письме главе британского правительства Киру Стармеру, которое было опубликовано на сайте Кабмина.

Кроме того, Рэйнер покинула должность министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании и заместителя лидера правящей Лейбористской партии. "Я решила уйти в отставку с поста заместителя премьер-министра, министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления и заместителя лидера Лейбористской партии", - указала она.

3 сентября 45-летняя политик в интервью телеканалу Sky News призналась, что не заплатила гербовый сбор при покупке квартиры в курортном городе Хоув на юге Англии. Она заявила, что ненамеренно поступила таким образом и возложила вину на юристов, которые дали ей неверный совет.

После того как ситуация с неуплатой налогов стала активно обсуждаться в прессе, Рэйнер сообщила, что попросила советника премьер-министра Великобритании по этике Лори Магнуса изучить ее дело. Его выводы были опубликованы в пятницу днем. По мнению Магнуса, Рэйнер нарушила министерский кодекс поведения, "не заплатив правильную ставку гербового сбора".

Рэйнер занимала посты заместителя премьер-министра и министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании с июля 2024 года, когда Лейбористская партия по итогам парламентских выборов вернулась к власти впервые за 14 лет. На посту заместителя лидера лейбористов она находилась с 2020 года. Рэйнер, выросшая в малообеспеченной семье в пригороде Манчестера и ушедшая из школы в 16 лет из-за беременности, считается представителем левого крыла Лейбористской партии. Она начинала профессиональную карьеру как социальный работник, а позднее работала в профсоюзе Unison.

Согласно газете The Times, отставка Рэйнер, вероятно, пошатнет авторитет Стармера в Лейбористской партии, учитывая, что ее поддерживали многие депутаты-однопартийцы левого толка. В свою очередь Sky News подчеркнул, что премьер рассчитывает воспользоваться уходом своего заместителя, чтобы произвести перестановки в правительстве, которые он откладывал на протяжении нескольких недель.