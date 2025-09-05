USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Заместитель Стармера не выплатила налоги и лишилась должности

16:50 605

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. Об этом политик сообщила в письме главе британского правительства Киру Стармеру, которое было опубликовано на сайте Кабмина.

Кроме того, Рэйнер покинула должность министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании и заместителя лидера правящей Лейбористской партии. "Я решила уйти в отставку с поста заместителя премьер-министра, министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления и заместителя лидера Лейбористской партии", - указала она.

3 сентября 45-летняя политик в интервью телеканалу Sky News призналась, что не заплатила гербовый сбор при покупке квартиры в курортном городе Хоув на юге Англии. Она заявила, что ненамеренно поступила таким образом и возложила вину на юристов, которые дали ей неверный совет.

После того как ситуация с неуплатой налогов стала активно обсуждаться в прессе, Рэйнер сообщила, что попросила советника премьер-министра Великобритании по этике Лори Магнуса изучить ее дело. Его выводы были опубликованы в пятницу днем. По мнению Магнуса, Рэйнер нарушила министерский кодекс поведения, "не заплатив правильную ставку гербового сбора".

Рэйнер занимала посты заместителя премьер-министра и министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании с июля 2024 года, когда Лейбористская партия по итогам парламентских выборов вернулась к власти впервые за 14 лет. На посту заместителя лидера лейбористов она находилась с 2020 года. Рэйнер, выросшая в малообеспеченной семье в пригороде Манчестера и ушедшая из школы в 16 лет из-за беременности, считается представителем левого крыла Лейбористской партии. Она начинала профессиональную карьеру как социальный работник, а позднее работала в профсоюзе Unison.

Согласно газете The Times, отставка Рэйнер, вероятно, пошатнет авторитет Стармера в Лейбористской партии, учитывая, что ее поддерживали многие депутаты-однопартийцы левого толка. В свою очередь Sky News подчеркнул, что премьер рассчитывает воспользоваться уходом своего заместителя, чтобы произвести перестановки в правительстве, которые он откладывал на протяжении нескольких недель.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 19
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 46
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1989
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 675
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3979
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1364
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 916
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1585
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1993
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1814
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6753

ЭТО ВАЖНО

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 19
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 46
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1989
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 675
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3979
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1364
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 916
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1585
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1993
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1814
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться