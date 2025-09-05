Казахи задержали рекордную партию кокаина

USD 1.7000
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали в Алматы крупнейшую в истории страны разовую партию кокаина весом около 13,2 тонны. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

По информации ведомства, груз следовал через Казахстан транзитом в третьи страны. По подозрению в причастности к организации канала наркотиков были задержаны два иностранных гражданина, однако их гражданство не уточняется.

В КНБ отметили, что дело ведется в рамках операции по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.

Расследование проводится по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Казахстана (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков с целью сбыта). Максимальное наказание по статье – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

