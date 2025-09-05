USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?

17:00 1993

Индия опровергла слухи о том, что заблокировала заявку Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на недавнем саммите в Тяньцзине (Китай), заявив, что решение не было принято странами-членами «из-за нехватки времени».

По сообщению индийских СМИ, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что заявки на членство в ШОС подали как Армения, так и Азербайджан: «Из-за нехватки времени решение по данному вопросу в Тяньцзине принято не было. Вопрос продолжает находиться на рассмотрении группы».

Напомним, ранее в пятницу, 5 сентября, СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана, сообщили о том, что в конечном счете Россия заблокировала вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 25
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 49
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1994
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 679
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3980
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1365
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 917
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1586
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1995
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1816
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6753

ЭТО ВАЖНО

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 25
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 49
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1994
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 679
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3980
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1365
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 917
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1586
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1995
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1816
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться