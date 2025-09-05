Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?

Индия опровергла слухи о том, что заблокировала заявку Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на недавнем саммите в Тяньцзине (Китай), заявив, что решение не было принято странами-членами «из-за нехватки времени».

По сообщению индийских СМИ, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что заявки на членство в ШОС подали как Армения, так и Азербайджан: «Из-за нехватки времени решение по данному вопросу в Тяньцзине принято не было. Вопрос продолжает находиться на рассмотрении группы».

Напомним, ранее в пятницу, 5 сентября, СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана, сообщили о том, что в конечном счете Россия заблокировала вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества.