Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов

Президент Тахир Гезяль отвечает
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:02

Спустя восемь лет «Карабах» во второй раз в истории азербайджанского футбола пробился в основной турнир Лиги чемпионов. Болельщики были в восторге. Но прошло буквально несколько дней, и восхищение сменилось гневом, а также оскорблениями в адрес руководства клуба.

А причиной этому стало отсутствие усиления в заключительные дни перед закрытием трансферного окна. Болельщики рассчитывали, что уж хотя бы одного нападающего под Лигу чемпионов клуб успеет купить. У «Карабаха» до последнего момента было несколько вариантов с приобретением или арендой форварда, но не сложилось. При этом за лето агдамский клуб совершил немало трансферных сделок, однако усилиться именно нападающим не удалось. 

В результате в итоговой заявке «Карабаха» на Лигу чемпионов оказались лишь три номинальных нападающих: Нариман Ахундзаде, Муса Гурбанлы и Эммануэль Аддаи. После этого в соцсетях на клуб пошла небывалая доселе атака. Болельщики обвинили агдамцев в жадности. Многие сетуют на то, что в Лиге чемпионов «Карабах» уже заработал около 24 млн евро, а также получил 5 млн манатов из Резервного фонда президента Азербайджана, но, по их мнению, «тратить на игроков клуб не хочет, обрекая себя на позор в предстоящих играх с очень серьезными соперниками».

Вопрос на эту тему был задан сегодня президенту «Карабаха» Тахиру Гезялю. «Мы создали главному тренеру Гурбану Гурбанову все условия для трансферов, - отвечает глава агдамского клуба. - Но клубы не хотят отпускать футболистов. Цена игрока - 1 миллион евро, а просят за него, например, 8 миллионов. Гурбан Гурбанов больше всех хочет успешно сыграть в Лиге чемпионов. Но такие трансферы могут попросту развалить клуб, разрушить атмосферу внутри команды. Покупка игрока - это не приобретение автомобиля. Это сложный процесс. Мы сделали все, чтобы купить нападающего, но не получилось. Будем играть теми силами, которые у нас есть. Сделаем все возможное. Для нас главное - единство».

