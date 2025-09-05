USD 1.7000
Фицо приехал к Зеленскому

17:03 677

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо начали встречу в Ужгороде, сообщает издание Dennik N.

По данным СМИ, журналисты уже собрались у здания, где проходят переговоры президента Украины и главы правительства Словакии. После завершения переговоров запланирована их совместная пресс-конференция.

В состав словацкой делегации в Ужгороде вошли вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Украинскую сторону вместе с президентом Зеленским представила премьер-министр Юлия Свириденко.

Накануне, 4 сентября, в правительстве Словакии сообщили, что Роберт Фицо намерен обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической инфраструктуры. Сам Фицо также подтверждал, что хочет поднять тему ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

На этой неделе словацкий премьер встречался с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Разговор длился около часа, после чего Фицо заявил, что подготовил для Зеленского несколько выводов и посланий.

4 сентября президент Украины напомнил, что президент США крайне недоволен продолжением закупок российской нефти в Европе, имея в виду, в частности, Венгрию и Словакию.

