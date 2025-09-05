Польша пригрозила белорусам «особыми мерами»

Польша намерена принять «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций на учениях «Запад-2025». Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск.

«Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Беларуси, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер охарактеризовал предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» как «агрессивные» и «симулирующие нападение, а не оборону».

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной темой маневров станет применение войсковых группировок для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Российские и белорусские военнослужащие отработают отражение воздушных ударов и борьбу с диверсионными силами противника. Кроме того, в рамках учений будет отработано планирование использования ядерного оружия и системы «Орешник». В ответ на эти маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения «Железный защитник», в которых задействованы около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.