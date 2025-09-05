USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Польша пригрозила белорусам «особыми мерами»

17:23 358

Польша намерена принять «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций на учениях «Запад-2025». Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск.

«Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Беларуси, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер охарактеризовал предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» как «агрессивные» и «симулирующие нападение, а не оборону».

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной темой маневров станет применение войсковых группировок для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Российские и белорусские военнослужащие отработают отражение воздушных ударов и борьбу с диверсионными силами противника. Кроме того, в рамках учений будет отработано планирование использования ядерного оружия и системы «Орешник». В ответ на эти маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения «Железный защитник», в которых задействованы около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 33
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 51
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2003
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 688
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3981
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1370
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 919
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1590
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1998
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1819
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6754

