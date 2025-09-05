USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

США потребовали заплатить за презервативы

17:30 535

Администрация США заблокировала передачу крупной партии гуманитарной помощи, хранящейся на американском складе в бельгийском городе Гел. Речь идет о 26 млн презервативов, миллионах упаковок контрацептивов и 50 тыс. препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти $10 млн.

Эти запасы предназначались для международных гуманитарных программ Агентства США по международному развитию (USAID), но после решения об остановке работы агентства их распределение стало невозможным.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, США готовы передать медицинские товары лишь на платной основе, что неприемлемо для гуманитарных организаций и стран-партнеров, не располагающих такими средствами. В итоге вся партия рискует быть уничтоженной, что обойдется американскому бюджету примерно в €145 тыс.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 35
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 52
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2006
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 690
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3982
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1373
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 919
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1590
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2000
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6754

ЭТО ВАЖНО

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 35
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 52
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2006
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 690
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3982
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1373
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 919
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1590
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2000
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться