USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

СБУ оценила ущерб России от спецоперации «Паутина»

17:39 374

После спецоперации «Паутина» российские военные были вынуждены использовать меньшее количество самолетов при ракетных атаках по Украине, а также перебазировать их на самый восточный аэродром, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Теперь, чтобы приблизиться к местам пуска, им приходится преодолевать значительно большее расстояние. Это ускоряет износ деталей и приводит к быстрому сокращению моторесурса самолетов», — отметил он во время торжественного погашения почтовой марки, посвященной спецоперации «Паутина».

По данным СБУ, в ходе операции их боевые дроны нанесли удары по четырем российским аэродромам. Одновременно был поражен 41 самолет РФ — это около 34% всей стратегической авиации. По разным сведениям, безвозвратно уничтожено от 13 до 21 самолета. Общий ущерб России оценивается более чем в $7 млрд.

«Мы остановимся только тогда, когда они прекратят агрессию против Украины», — заявил Малюк. Он также добавил, что в будущем появятся новые марки, посвященные «легендарным хлопкам» спецслужбы: «Мы активно над этим работаем».

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 37
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 54
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2010
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 694
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3984
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1373
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 920
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1590
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2003
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6755

ЭТО ВАЖНО

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 37
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 54
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2010
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 694
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3984
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1373
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 920
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1590
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2003
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться