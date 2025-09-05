СБУ оценила ущерб России от спецоперации «Паутина»

После спецоперации «Паутина» российские военные были вынуждены использовать меньшее количество самолетов при ракетных атаках по Украине, а также перебазировать их на самый восточный аэродром, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Теперь, чтобы приблизиться к местам пуска, им приходится преодолевать значительно большее расстояние. Это ускоряет износ деталей и приводит к быстрому сокращению моторесурса самолетов», — отметил он во время торжественного погашения почтовой марки, посвященной спецоперации «Паутина».

По данным СБУ, в ходе операции их боевые дроны нанесли удары по четырем российским аэродромам. Одновременно был поражен 41 самолет РФ — это около 34% всей стратегической авиации. По разным сведениям, безвозвратно уничтожено от 13 до 21 самолета. Общий ущерб России оценивается более чем в $7 млрд.

«Мы остановимся только тогда, когда они прекратят агрессию против Украины», — заявил Малюк. Он также добавил, что в будущем появятся новые марки, посвященные «легендарным хлопкам» спецслужбы: «Мы активно над этим работаем».