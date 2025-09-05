В аэропорт теперь за 40-50 манатов

Глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров заявил, что все водители, работающие с сервисами заказа такси, не смогут принимать заказы на территории аэропорта. По его словам, раньше водители везли пассажиров в аэропорт в надежде подобрать там новых клиентов. Однако теперь они не смогут останавливаться ни на территории аэропорта, ни позади шлагбаума у въезда, так как там запрещены остановка и стоянка. Работать на территории аэропорта смогут только красные «лондонские» такси.

Водители сообщили, что компания Bolt уже уведомила их об этих изменениях. По их словам, так как другие компании по услугам такси не смогут забирать клиентов, поездка из аэропорта в город теперь будет стоить не менее 40–50 манатов, а возможно, и дороже. Таксисты связывают нововведение с приездом туристов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», которое пройдет в Баку с 19 по 21 сентября. Они надеются, что после завершения гонок ограничения снимут.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев haqqin.az сказали, что в настоящее время в аэропорту «проводятся работы по улучшению услуг такси с целью повышения комфорта и качества обслуживания пассажиров». Там добавили, что «никаких ограничений на выезд и въезд такси на территорию аэропорта нет, а общественность будет официально проинформирована о нововведениях по мере их внедрения».