USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

В аэропорт теперь за 40-50 манатов

Ульвия Худиева, собкор
17:41 695

С 8 сентября с территории Международного аэропорта Гейдар Алиев больше нельзя будет заказать такси онлайн, пассажирам придется пользоваться услугами «лондонских такси», пишут пользователи соцсетей.

Глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров заявил, что все водители, работающие с сервисами заказа такси, не смогут принимать заказы на территории аэропорта. По его словам, раньше водители везли пассажиров в аэропорт в надежде подобрать там новых клиентов. Однако теперь они не смогут останавливаться ни на территории аэропорта, ни позади шлагбаума у въезда, так как там запрещены остановка и стоянка. Работать на территории аэропорта смогут только красные «лондонские» такси.

Водители сообщили, что компания Bolt уже уведомила их об этих изменениях. По их словам, так как другие компании по услугам такси не смогут забирать клиентов, поездка из аэропорта в город теперь будет стоить не менее 40–50 манатов, а возможно, и дороже. Таксисты связывают нововведение с приездом туристов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», которое пройдет в Баку с 19 по 21 сентября. Они надеются, что после завершения гонок ограничения снимут.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев haqqin.az сказали, что в настоящее время в аэропорту «проводятся работы по улучшению услуг такси с целью повышения комфорта и качества обслуживания пассажиров». Там добавили, что «никаких ограничений на выезд и въезд такси на территорию аэропорта нет, а общественность будет официально проинформирована о нововведениях по мере их внедрения».

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 37
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 54
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2010
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 696
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3986
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1374
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 920
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1591
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2005
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6755

ЭТО ВАЖНО

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 37
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 54
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 2010
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 696
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3986
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1374
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 920
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1591
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 2005
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1820
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться