Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
17:52 206

Стало известно о встрече президента РФ Владимира Путина с разыскиваемым в Молдове олигархом Иланом Шором, который считается главным спонсором пророссийских сил, активно вмешивающимся в политическую жизнь Республики Молдова. Переговоры состоялись во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. По утверждению спикера парламента Молдовы Игоря Гросу, Шор лично докладывал российскому лидеру о действиях, направленных на подрыв европейского курса страны и подготовку к смене власти в Кишиневе.

Путин встретился во Владивостоке с разыскиваемым в Молдове олигархом Иланом Шором, который считается главным спонсором пророссийских сил

Российские издания сообщают, что президент Путин участвовал в церемонии открытия Международного центра финансовых расчетов на Дальнем Востоке, созданного на базе финтех-компании А7 при участии банка ПСБ. В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор. Фрадков заявил, что центр станет ответом на западные санкции и позволит проводить трансграничные платежи на базе отечественных технологий. Шор, в свою очередь, сообщил, что за последние десять месяцев через систему Международного центра финансовых расчетов прошло более 7 триллионов рублей, ежедневно осуществляется свыше полутора тысяч транзакций, а налоговые поступления в бюджет России превысят в 2025 году 20 миллиардов рублей.

В самой Молдове накануне парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, суд запретил участие блока «Победа», связанного с партией «Шор» и ранее признанной незаконной. Министерство юстиции проинформировало о решении распустить входившие в этот блок партии «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа», объяснив его прямыми связями этих партий с запрещенной структурой. Против лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, а сам Шор заявил, что намерен обжаловать решение во всех судебных инстанциях. Несмотря на запрет, пророссийские кандидаты выставили свои кандидатуры от нового объединения «Блок патриотов».

Выступая во Владивостоке, Шор подчеркнул, что их главная цель на выборах — свержение действующего президента Майи Санду. Олигарх заявил, что не имеет значения, кто конкретно победит или войдет в парламент, главное — устранить прозападную власть в Молдове. Более того, Шор вновь озвучил свою позицию о том, что будущее Молдовы возможно только в рамках союзного государства с Россией, и именно этот сценарий, по его мнению, способен обеспечить молдаванам «достойную жизнь».

Заявления Шора стали новым сигналом о том, что Кремль рассматривает молдавское направление как один из ключевых фронтов своего политического противостояния с Западом.

Заявления Шора вызвали резкую реакцию в Кишиневе. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что встреча олигарха с Путиным является прямым доказательством вмешательства Кремля во внутренние дела Молдовы. По его словам, Шор фактически отчитывается перед Путиным о своих действиях по дестабилизации страны, финансированию насилия, подкупу избирателей и созданию коррупционных сетей. Гросу подчеркнул, что Кремль через Шора намерен привести к власти своих ставленников и что «с сегодняшнего дня все кандидаты Путина будут работать на Шора». При этом спикер парламента Молдовы выразил уверенность, что попытка захвата государства провалится, так как граждане Молдовы готовы защищать свой суверенитет.

О возможной угрозе со стороны России заявил и президент Румынии Никушор Дан. Он, в частности, предупредил: в случае победы пророссийских сил на выборах Молдове уготована участь Грузии, оказавшейся в итоге под растущим влиянием Москвы. По словам Дана, это приведет к размещению в Приднестровье дополнительных российских войск, усилению давления на Украину и блокированию европейской интеграции как Молдовы, так и Украины.

Таким образом, встреча во Владивостоке и заявления Шора стали новым сигналом о том, что Кремль рассматривает молдавское направление как один из ключевых фронтов своего политического противостояния с Западом.

