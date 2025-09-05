Азербайджан и Венгрия наладят обмен опытом в области фармацевтики

Баку и Будапешт по итогам заседания межправкомиссии подписали документ о сотрудничестве в области здравоохранения, предусматривающее взаимодействие между профильными вузами. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

В Будапеште состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией. Азербайджанская сторона на заседании был представлена делегацией во главе с сопредседателем межправкомиссии, министром финансов Сахилем Бабаевым.

Стороны в ходе мероприятия обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, энергетика, здравоохранение, труд, социальная защита, наука, образование, культура, туризм и продовольственная безопасность.

Кроме того, в рамках заседания был подписан важный документ о сотрудничестве в области здравоохранения – четырехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским медицинским университетом, Печским университетом (Венгрия), компаниями PannonPharma и Scandens Pharmaceuticals.

Основной задачей соглашения является организация программ повышения квалификации медицинских специалистов Азербайджана и Венгрии, развитие сотрудничества между профильными вузами, а также поддержка обмена знаниями и опытом в сфере фармацевтики.