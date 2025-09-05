ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, был объявлен победителем в номинации «Лучшая сделка года в сфере малого и среднего бизнеса» в рамках 11-ой церемонии награждения лауреатов Программы финансирования торговли и цепочки поставок 2025 года, организованной Азиатским банком развития (АБР) и имеющей высокую репутацию в международном финансовом секторе.

Награда была вручена на официальном мероприятии, состоявшемся в Сингапуре 2 сентября 2025 года. Следует отметить, что в рамках этого престижного конкурса, организованного Азиатским банком развития, были всесторонне проанализированы и оценены проекты, реализуемые банками разных стран в области финансирования торговли и цепочек поставок, шаги, предпринимаемые ими для поддержки малого и среднего бизнеса, а также их инновационные подходы. Присуждение ТуранБанк этой престижной награды является ярким примером эффективных и устойчивых шагов банка в направлении развития сектора малого и среднего бизнеса, а также успешно реализованного стратегического партнерства с международными финансовыми институтами.