Россияне прорываются в Купянск
Индия не отступает перед требованиями США

Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на настойчивые призывы президента США Дональда Трампа отказаться от закупок. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18.

Ситхараман подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.

«Мы, несомненно, будем покупать», — сказала министр. Она подчеркнула, что нефть остается дорогостоящей статьей валютных расходов и Индия будет выбирать поставщиков в соответствии с собственными экономическими интересами. 

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении многих торговых партнеров, включая Индию. Общий размер американских тарифов для этой страны после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия в настоящее время «прямо или косвенно» импортирует нефть из России.

Нью-Дели назвал санкции «несправедливыми и неоправданными». 

