Индия не отступает перед требованиями США

Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на настойчивые призывы президента США Дональда Трампа отказаться от закупок. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18.

Ситхараман подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.

«Мы, несомненно, будем покупать», — сказала министр. Она подчеркнула, что нефть остается дорогостоящей статьей валютных расходов и Индия будет выбирать поставщиков в соответствии с собственными экономическими интересами.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении многих торговых партнеров, включая Индию. Общий размер американских тарифов для этой страны после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия в настоящее время «прямо или косвенно» импортирует нефть из России.

Нью-Дели назвал санкции «несправедливыми и неоправданными».