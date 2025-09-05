USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата

фото
18:00 301

Признанный самым престижным соревнованием по программированию в мире финал ICPC 2025 прошел в Баку с 31 августа по 4 сентября 2025 года. Мероприятие было организовано Фондом ICPC и проведено при содействии Университета АДА в партнерстве с Центральным банком Азербайджана, Агентством по развитию инноваций и цифровых технологий и сообществом ICPC Azerbaijan, а также при поддержке ведущих мировых технологических компаний, таких как Huawei, Google DeepMind, OpenAI и JetBrains, и при спонсорстве PASHA Holding. PASHA Holding был представлен на мероприятии со своим стендом вместе со своими дочерними компаниями - PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance и PASHA Life.

Международный студенческий чемпионат по программированию (ICPC) - это глобальное соревнование по алгоритмическому программированию для студентов вузов со всего мира. Участвуя в командах по три человека, студенты в течение пяти часов решают сложные практические задачи, демонстрируя свои навыки в креативности, командной работе и решении проблем. Благодаря своему высококонкурентному и интенсивному формату ICPC способствует развитию инноваций и достижению высокого уровня в области информатики. Впервые чемпионат был организован в 1970 году в Северной Америке, а первый мировой финал состоялся в 1977 году. С тех пор ICPC вырос в масштабное международное соревнование с многоуровневой структурой: от локальных и региональных этапов до ежегодного мирового финала, организуемого Фондом ICPC.

На церемонии открытия, прошедшей 1 сентября 2025 года, президент Фонда ICPC Билл Пучер сообщил, что в этом году в соревновании приняли участие 63 294 студента, 10 573 тренера и помощника тренера, представляющие 3 307 университетов и 93 страны. По итогам отборочных этапов в финал в Баку прошли 140 сильнейших студенческих команд по программированию со всего мира.

Участвуя в качестве платинового спонсора финала ICPC 2025 в Баку, PASHA Holding вновь подтверждает свою приверженность поддержке молодежи, развитию инноваций и построению общества, основанного на знаниях. Поддерживая одно из самых престижных соревнований по программированию в мире, холдинг стремится вдохновлять будущих лидеров и технологических специалистов, способных принимать вызовы завтрашнего дня, а также укреплять позицию Азербайджана как регионального центра в сфере образования и цифрового развития. Эта инициатива является одной из ключевых составляющих вклада PASHA Holding в развитие молодежи, инноваций и устойчивого роста.

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1138
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 374
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4725
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3735
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5481
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2967
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1457
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2526
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3168
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2841
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7156

ЭТО ВАЖНО

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1138
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 374
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4725
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3735
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5481
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2967
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1457
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2526
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3168
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2841
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться