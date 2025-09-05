В Европе запустили самый быстрый суперкомпьютер

В немецком Юлихе в пятницу, 5 сентября, состоялось открытие самого быстрого суперкомпьютера Европы — системы Jupiter. Она призвана дать мощный импульс развитию искусственного интеллекта, моделированию и анализу больших массивов данных, сообщает DW.

Как отметили в Исследовательском центре Юлиха, это первый в Европе компьютер с производительностью свыше 1 триллиона операций в секунду, что сопоставимо с мощностью примерно 1 миллиона современных смартфонов. Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит примерно из 50 модулей-контейнеров. В мировом рейтинге он сейчас занимает четвертое место по скорости.

В церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст. По словам Вюста, суперкомпьютер экзаскейл-класса станет важной вехой в структурной перестройке региона и символом перехода «от угля к ИИ». Он подчеркнул и его значение для цифрового суверенитета Европы: «Свободный Запад должен стать домом свободного и надежного искусственного интеллекта».

Система Jupiter работает на возобновляемых источниках энергии и признана самой энергоэффективной в мире. Ее планируется использовать для разработки открытых языковых моделей, создания реалистичных симуляций работы человеческого мозга, а также для детализированных климатических прогнозов.

Название Jupiter расшифровывается как Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research («Совместное предприятие - Пионер в сфере инновационных и трансформирующих экзаскейл-исследований»).

Объем финансирования проекта составляет около 500 миллионов евро: половина средств выделена в рамках общеевропейской инициативы EuroHPC JU, оставшуюся часть предоставили правительство Германии и власти земли Северный Рейн - Вестфалия.