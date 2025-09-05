USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

В Европе запустили самый быстрый суперкомпьютер

18:32 815

В немецком Юлихе в пятницу, 5 сентября, состоялось открытие самого быстрого суперкомпьютера Европы — системы Jupiter. Она призвана дать мощный импульс развитию искусственного интеллекта, моделированию и анализу больших массивов данных, сообщает DW.

Как отметили в Исследовательском центре Юлиха, это первый в Европе компьютер с производительностью свыше 1 триллиона операций в секунду, что сопоставимо с мощностью примерно 1 миллиона современных смартфонов. Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит примерно из 50 модулей-контейнеров. В мировом рейтинге он сейчас занимает четвертое место по скорости.

В церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст. По словам Вюста, суперкомпьютер экзаскейл-класса станет важной вехой в структурной перестройке региона и символом перехода «от угля к ИИ». Он подчеркнул и его значение для цифрового суверенитета Европы: «Свободный Запад должен стать домом свободного и надежного искусственного интеллекта».

Система Jupiter работает на возобновляемых источниках энергии и признана самой энергоэффективной в мире. Ее планируется использовать для разработки открытых языковых моделей, создания реалистичных симуляций работы человеческого мозга, а также для детализированных климатических прогнозов.

Название Jupiter расшифровывается как Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research («Совместное предприятие - Пионер в сфере инновационных и трансформирующих экзаскейл-исследований»).

Объем финансирования проекта составляет около 500 миллионов евро: половина средств выделена в рамках общеевропейской инициативы EuroHPC JU, оставшуюся часть предоставили правительство Германии и власти земли Северный Рейн - Вестфалия.

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1143
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 376
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4726
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3739
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5481
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2969
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1459
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2528
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3171
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2843
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7158

ЭТО ВАЖНО

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1143
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 376
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4726
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3739
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5481
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2969
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1459
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2528
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3171
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2843
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться