Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

ЕС и США объединяются для удара санкциями по России

18:46

Европейский союз намерен активнее координировать санкционную политику с США. Для этого в ближайшее время делегация ЕС отправится в Вашингтон, чтобы совместно с американскими партнерами готовить новые ограничения против России.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

По словам Кошты, в Брюсселе уже началась подготовка очередного пакета санкций, а совместная работа с США позволит «усилить давление на Россию».

«Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление посредством дальнейших санкций - как прямых, так и вторичных. Европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы согласовать действия с нашими американскими друзьями», — подчеркнул он.

Президент Евросовета также заявил, что Евросоюз и Украина работают над общим будущим: «Членство Украины в Европейском союзе — это не только лучшая гарантия безопасности, но и самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев».

Кошта положительно оценил реформы, которые Киев проводит даже в условиях войны, и отметил необходимость продолжения этого курса.

«Мы поддерживаем вас в этой войне, в ваших усилиях по достижению мира и в вашем будущем как полноправного члена ЕС», — сказал он.

Ранее издание Bild сообщало, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи «коалиции желающих» в Париже. Он обвинил страны ЕС в закупках российской нефти.

Как отмечала The Wall Street Journal, несмотря на договоренности о координации с Брюсселем, Трамп пока не взял на себя конкретных обязательств по введению новых санкций против России.

