USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Трамп будет наказывать страны за задержание американцев

19:01 531

Администрация президента США Дональда Трампа опубликует список стран, незаконно задерживающих американцев, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Указ будет разработан по образу списка государств-спонсоров терроризма. Гоcдепартамент сможет вводить санкции против попавших в список стран.

Цель этих мер — заставить правительства этих стран немедленно освободить американцев, а также побудить граждан США не посещать такие государства. По данным CBS, документ планируется опубликовать в пятницу, 5 сентября.

Власти США не называют количество задержанных за границей американцев. По подсчетам правозащитной организации Foley Foundation, в 2024 году не менее 54 граждан США были взяты в заложники или незаконно задержаны в 17 государствах.

Госдепартамент уже выпускает рекомендации для граждан США, планирующих зарубежные путешествия. Ведомство разделило государства на четыре категории, самый большой уровень риска - четвертый: «Не путешествовать». В эту категорию входит 21 государство, в том числе Россия, Украина, КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Ливия, Сомали.

В списке государств-спонсоров терроризма четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия. Меры против них включают ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт и продажу продукции военного назначения, ограничения экспорта товаров двойного назначения, финансовые и иные ограничения.

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1151
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 376
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4730
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3742
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5482
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2970
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1460
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2529
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3175
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2846
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7159

ЭТО ВАЖНО

Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 1151
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 376
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 4730
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 3742
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 5482
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 2970
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1460
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 2529
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 3175
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 2846
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 7159
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться