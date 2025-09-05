Трамп будет наказывать страны за задержание американцев

Указ будет разработан по образу списка государств-спонсоров терроризма. Гоcдепартамент сможет вводить санкции против попавших в список стран.

Цель этих мер — заставить правительства этих стран немедленно освободить американцев, а также побудить граждан США не посещать такие государства. По данным CBS, документ планируется опубликовать в пятницу, 5 сентября.

Власти США не называют количество задержанных за границей американцев. По подсчетам правозащитной организации Foley Foundation, в 2024 году не менее 54 граждан США были взяты в заложники или незаконно задержаны в 17 государствах.

Госдепартамент уже выпускает рекомендации для граждан США, планирующих зарубежные путешествия. Ведомство разделило государства на четыре категории, самый большой уровень риска - четвертый: «Не путешествовать». В эту категорию входит 21 государство, в том числе Россия, Украина, КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Ливия, Сомали.

В списке государств-спонсоров терроризма четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия. Меры против них включают ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт и продажу продукции военного назначения, ограничения экспорта товаров двойного назначения, финансовые и иные ограничения.