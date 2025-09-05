Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении

Под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Азербайджанской Республики и Республики Армения.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне 8 августа текущего года, стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, с целью синхронизации работ в сфере налаживания коммуникаций, восстановления и строительства необходимой инфраструктуры, а также сроки их реализации.

Главы делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы Азербайджана и Армении.