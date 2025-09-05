Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода

Доля европейского рынка в поставках нефтепродуктов с турецкого НПЗ STAR, контролируемого госкомпанией SOCAR, составляет не более 10–15 процентов. Поэтому заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер о введении ограничений на импорт продукции завода в Европу, сделанное в рамках нового пакета санкций, не окажет заметного влияния на его деятельность: 85–90 процентов нефтепродуктов STAR реализуются внутри Турции. Такой комментарий редакция haqqin.az получила от представителя SOCAR, знакомого с ситуацией. В решении ЕС, принятом в июле 2025 года в рамках 18-го пакета санкций, уточняется, что будет запрещен импорт в Европу нефтепродуктов из российской нефти, произведенных в третьих странах. В Брюсселе подчеркивают, что эта мера направлена на предотвращение попадания российской нефти на рынок ЕС даже в переработанном виде и является частью стратегии, направленной на ослабление российской экономики и ограничение ее способности финансировать войну в Украине. В документе прямо запрещены закупка, импорт и передача в Евросоюз нефтепродуктов, полученных из российской нефти, а также предоставление в этих операциях технической и финансовой помощи. Одновременно утвержден перечень стран-партнеров, в отношении которых действуют аналогичные меры.

Напомним в этой связи, что с момента запуска в 2018 году НПЗ STAR перерабатывает российскую нефть марки Urals наряду с иракской Basra, а также казахстанской, норвежской и другими сортами. Основная продукция предприятия — дизельное топливо, авиационный керосин и риформат, причем дизель, для выпуска которого используется преимущественно тяжелая нефть, включая Urals, занимает в производственной корзине около 60 процентов. Легкая Azeri Light перерабатывалась на НПЗ крайне редко, поскольку котируется на рынке по цене Brent или даже выше. Завод рассчитан на переработку ежегодно 13 миллионов тонн нефти и способен производить 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизеля, 1,6 миллиона тонн реактивного топлива, 1,6 миллиона тонн нафты, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилола, 480 тысяч тонн риформата и 160 тысяч тонн серы.