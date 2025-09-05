USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Массовое отравление в Астаре: идет разбирательство

Ульвия Худиева
20:32 820

В Астаринском районе произошло массовое отравление. В результате в Астаринскую центральную районную больницу были доставлены 15 человек.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями сообщили haqqin.az, что сегодня, с 11:00, с различными гастроинтестинальными жалобами в инфекционное отделение Астаринской центральной районной больницы были помещены 15 человек, в том числе 8 детей. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Из 15 пациентов, проходящих лечение в инфекционном отделении, состояние 13 оценивается как удовлетворительное, а двоих — как относительно тяжелое.

В Агентстве пищевой безопасности (AQTA) отметили, что с целью установления причин инцидента сотрудники регионального отделения AQTA совместно с соответствующими структурами начали разбирательство.

