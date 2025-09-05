USD 1.7000
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно стартовала на Кубке Европы в Копенгагене.

На соревновании с участием 12 лучших сборных континента Азербайджан начал с победы над Францией - 21:16. 

Состав сборной Азербайджана: Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова.

Интересно, что на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Азербайджана проиграла француженкам (10:15), но опередила их в итоговой турнирной таблице.

На Кубке Европы в нашей группе также выступает Украина. Встреча с этой командой начнется в 22:05. Франция победила Украину со счетом 20:16.

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал.

Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 6228
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
19:35 2756
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео, все еще актуально
14:11 5751
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде ФОТО
21:10 715
Напряженные переговоры Зеленского и Фицо
Напряженные переговоры Зеленского и Фицо обновлено 21:00
21:00 2881
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
Взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении
19:12 3565
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 571
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 6646
В аэропорт за 40-50 манатов?
В аэропорт за 40-50 манатов?
17:41 5747
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 4062
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 1854
