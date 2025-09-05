Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде

На соревновании с участием 12 лучших сборных континента Азербайджан начал с победы над Францией - 21:16.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно стартовала на Кубке Европы в Копенгагене.

Интересно, что на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Азербайджана проиграла француженкам (10:15), но опередила их в итоговой турнирной таблице.

На Кубке Европы в нашей группе также выступает Украина. Встреча с этой командой начнется в 22:05. Франция победила Украину со счетом 20:16.

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал.