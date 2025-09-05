Из руин подняли древний Хыналыг

Село Хыналыг включено в список Best Tourism Villages Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Престижная программа Best Tourism Villages, реализуемая ЮНВТО, предоставляет статус «Лучшие туристические деревни» поселениям, которые вносят вклад в устойчивый туризм, сохраняя культурные, природные и социальные ценности в развитии сельского туризма. На данный момент этот статус получили 180 различных деревень в 60 странах мира.

Впервые указом Алиева В этом году впервые в этот список было включено одно из древних поселений на территории Азербайджана – село Хыналыг. Это является ярким свидетельством того, что Хыналыг признан не только на национальном, но и на международном уровне как туристическая и историко-культурная дестинация. В то же время этот успех внесет значительный вклад в популяризацию деревни Хыналыг, увеличение туристических потоков и повышение благосостояние местного населения. Хыналыг, расположенный в 60 километрах от города Губа, является одним из самых высокогорных населенных пунктов в мире. Эта местность находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Архитектурный стиль Хыналыга, древние жилища, уникальный язык и традиции, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, делают село уникальным в мировом масштабе. Здесь можно встретить древние жилища, мечети и различные архитектурные памятники. Это село известно как живой пример культурного наследия Азербайджана с его богатым фольклором и этнографическими традициями. Феномен легендарного поселения Хыналыг, история которого насчитывает более пяти тысяч лет, является одной из богатейших этнографических ценностей не только в истории Азербайджана, но и всего человечества. В 2001 году Хыналыг был включен в список «Материальных историко-культурных памятников мирового значения». Указом президента Азербайджанской Республики от 19 декабря 2007 года здесь был создан Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник «Хыналыг». А 4 сентября 2023 года указом главы государства был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой путь». Заповедник находится в введении Государственного агентства по туризму. Номинация «Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия организации. Этот номинационный документ был подготовлен Государственным агентством по туризму в 2021 году. Территория Всемирного наследия - обширный культурный ландшафт, охватывающий шесть административных районов Азербайджана. На территории, включенной в Список всемирного наследия, находятся образцы материальной культуры, такие как древние кладбища, святилища, мосты и водные источники.

Подняли из руин дом Эльнура Одним из исторических мест Хыналыга является мечеть Абу-Муслима, построенная в селе в 80-х годах по хиджре - примерно в VIII веке. Ахунд сельской мечети Юсиф Шабанов в беседе с haqqin.az отметил, что этот религиозный объект был отреставрирован с учетом историко-архитектурного стиля и традиций. Эта старинная мечеть общей площадью 120 квадратных метров вмещает 250-300 человек. Ахунд рассказал, что в селе соблюдаются правила, религиозные обряды и обычаи в полном соответствии с традициями исламской религии. Включение заповедника в Список всемирного наследия ЮНЕСКО не только признало на международном уровне тысячелетнюю историю, богатые культурные традиции и уникальную среду обитания Хыналыга, но и создало особые обязательства по его охране. Государственное агентство по туризму реализовало различные проекты, направленные на охрану культурных и исторических ценностей Хыналыга, а также на улучшение условий жизни местного населения. С 2020 года в селе отреставрировано 42 жилых дома, а также завершен процесс подготовки проектно-сметной документации для реставрации 33 других зданий. Кроме того, продолжаются работы по обновлению туристической инфраструктуры, построены и сданы в эксплуатацию автостоянка и санитарные узлы для туристов. Жители села активно участвовали в реставрационных и благоустроительных работах, что создало условия для расширения возможностей трудоустройства. Жители Хыналыга также с удовлетворением отзываются о реставрационных и строительных работах, проводимых в селе. Местный житель Расим Асланов в ходе беседы сообщил, что их родовой дом был в обветшалом состоянии, здесь не было пригодных для проживания условий. Дом был полностью отреставрирован в 2021 году, сохранив свой исторический архитектурный стиль. После реставрации житель села сыграл в этом доме свадьбу, женив своего сына. В настоящее время семья из 4 человек его сына Эльнура проживает вместе с ними. По словам собеседника, сын работает учителем в средней школе села Хыналыг, занимаясь воспитанием и образованием подрастающего поколения. Расим Асланов также подчеркнул, что гордится тем, что Хыналыг вошел в список «Лучших туристических деревень» ЮНВТО и что его родное село было представлено всему миру.