Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал морских котиков

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
21:25 701

В 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, было принято решение провести на территории Северной Кореи сверхсекретную операцию. Как пишет The New York Times со ссылкой на двадцать источников, включая бывших и действующих американских военных и чиновников, речь шла об установке скрытого электронного устройства для прослушивания телефонных переговоров Ким Чен Ына, а исполнение миссии было поручено одному из наиболее засекреченных подразделений спецслужб США — SEAL Team 6.

Морские котики пытались установить скрытое электронное устройство для прослушивания телефонные переговоров Кима

По информации издания, группа спецназовцев на мини-подлодках подплыла в ночное время к побережью Северной Кореи, но неожиданно напоролась на патрульным катер северокорейской армии. Завязалась перестрелка, после чего американские военнослужащие были вынуждены прекратить выполнение задания и покинуть район операции.

Ни США, ни Северная Корея публично никогда не подтверждали факт проведения этой секретной миссии. Более того, ключевые члены Конгресса США, курирующие разведдеятельность, не были уведомлены ни до начала, ни после завершения операции, что можно трактовать, как нарушение Закона о контроле над действиями спецслужб.

The New York Times отмечает, что публикация первых подробностей этой диверсионной вылазки была вызвана обеспокоенностью части собеседников издания: по словам авторов журналистского расследования, за грифом секретности скрываются провалы американских операций за рубежом, тогда как общественности и политикам демонстрируют только успехи, подобные ликвидации в Пакистане Усамы бен Ладена. Подобная «выборочность» искажает представление о рисках, которым подвергаются американские военные. В расследовании подчеркивается, что часть сведений о подготовке и ходе миссии была намеренно скрыта, чтобы не повлиять на будущие действия спецслужб.

Ни США, ни Северная Корея публично никогда не подтверждали факт проведения этой секретной миссии

Согласно источникам The New York Times, в 2018 году северокорейский лидер представлялся Вашингтону всё более непредсказуемым и опасным политическим деятелем. Его общение с Трампом балансировало на грани между обменом любезностями и угрозами ядерной войны. Несмотря на определенное потепление, выразившееся в приостановке Пхеньяном испытаний ракет и атомного оружия, Белый дом практически не имел достоверной информации о реальных намерениях Ким Чен Ына.

Американские спецслужбы заявили, что решение заключается в установке новейшего устройства для перехвата сообщений, но для этого требовалось проникновение на территорию КНДР.

Для миссии был выбран «Красный отряд» SEAL Team 6 — та же группа, которая провела в 2011 году ликвидацию Усамы бен Ладена. Но даже для этого подразделения операция считалась исключительно сложной: чтобы обойти охранные системы, установить оборудование и вернуться незамеченными, американским спецназовцам предстояло несколько часов плыть до цели в холодных водах Японского моря. В условиях, когда Пентагон считал любую военную акцию против КНДР потенциальным триггером вооруженного конфликта с участием десятков тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, и риском применения ядерного оружия, требовалась абсолютная скрытность.

Что на самом деле стало причиной срыва спецоперации – просчет «морских котиков» или бдительность пограничников КНДР – остается неясным

Тем не менее, американские «морские котики», имевшие за плечами богатый опыт тайных операций, были убеждены в своих возможностях. Ведь в 2005 году та же группа смогла при помощи мини-подлодки незаметно высадиться на северокорейское побережье и также тайно вернуться назад — операция, о которой до сих пор публично не сообщалось. Именно этот опыт лег в основу планирования миссии 2019 года.

Осенью 2018-го, параллельно с переговорами, которые велись между США и КНДР, Объединенное командование специальных операций Пентагона получило личное «добро» от президента Трампа и начало подготовку к тайной миссии.

Что на самом деле стало причиной ее срыва – просчет «морских котиков» или бдительность пограничников КНДР – остается неясным.

