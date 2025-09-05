Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал морских котиков

В 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, было принято решение провести на территории Северной Кореи сверхсекретную операцию. Как пишет The New York Times со ссылкой на двадцать источников, включая бывших и действующих американских военных и чиновников, речь шла об установке скрытого электронного устройства для прослушивания телефонных переговоров Ким Чен Ына, а исполнение миссии было поручено одному из наиболее засекреченных подразделений спецслужб США — SEAL Team 6.

По информации издания, группа спецназовцев на мини-подлодках подплыла в ночное время к побережью Северной Кореи, но неожиданно напоролась на патрульным катер северокорейской армии. Завязалась перестрелка, после чего американские военнослужащие были вынуждены прекратить выполнение задания и покинуть район операции. Ни США, ни Северная Корея публично никогда не подтверждали факт проведения этой секретной миссии. Более того, ключевые члены Конгресса США, курирующие разведдеятельность, не были уведомлены ни до начала, ни после завершения операции, что можно трактовать, как нарушение Закона о контроле над действиями спецслужб. The New York Times отмечает, что публикация первых подробностей этой диверсионной вылазки была вызвана обеспокоенностью части собеседников издания: по словам авторов журналистского расследования, за грифом секретности скрываются провалы американских операций за рубежом, тогда как общественности и политикам демонстрируют только успехи, подобные ликвидации в Пакистане Усамы бен Ладена. Подобная «выборочность» искажает представление о рисках, которым подвергаются американские военные. В расследовании подчеркивается, что часть сведений о подготовке и ходе миссии была намеренно скрыта, чтобы не повлиять на будущие действия спецслужб.

Согласно источникам The New York Times, в 2018 году северокорейский лидер представлялся Вашингтону всё более непредсказуемым и опасным политическим деятелем. Его общение с Трампом балансировало на грани между обменом любезностями и угрозами ядерной войны. Несмотря на определенное потепление, выразившееся в приостановке Пхеньяном испытаний ракет и атомного оружия, Белый дом практически не имел достоверной информации о реальных намерениях Ким Чен Ына. Американские спецслужбы заявили, что решение заключается в установке новейшего устройства для перехвата сообщений, но для этого требовалось проникновение на территорию КНДР. Для миссии был выбран «Красный отряд» SEAL Team 6 — та же группа, которая провела в 2011 году ликвидацию Усамы бен Ладена. Но даже для этого подразделения операция считалась исключительно сложной: чтобы обойти охранные системы, установить оборудование и вернуться незамеченными, американским спецназовцам предстояло несколько часов плыть до цели в холодных водах Японского моря. В условиях, когда Пентагон считал любую военную акцию против КНДР потенциальным триггером вооруженного конфликта с участием десятков тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, и риском применения ядерного оружия, требовалась абсолютная скрытность.