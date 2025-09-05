В Венгрии заявили, что не могут отказаться от российской нефти

«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нее нет другого выхода, тогда как другие европейские страны тайно покупают российскую нефть обходным путем, потому что она дешевле», - сказал Сийярто, передает Интерфакс-Украина.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что «не имеет другого выбора».

Венгерского министра спросили о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа, который призвал европейские страны прекратить покупать российскую нефть.

«Не дадим себя обмануть лицемерам, потому что значительная часть тех, кто громче всех критикует Венгрию и Словакию за закупку нефти, также покупает российскую нефть, только опосредованно, через определенные азиатские страны», - сказал Сийярто.

«А то, что Венгрия сотрудничает с Россией в вопросах энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что ЕС отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе. И вместо того чтобы увеличить пропускную способность альтернативного газопровода, ведущего к нам, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном», - добавил Сийярто.

Еврокомиссия весной этого года представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.