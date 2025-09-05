Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике

USD 1.7000
обновлено 23:33
Отдел спорта
23:33 1220

Сборная Исландии забила на 2-й добавленной к первому тайму минуте.

После подачи с углового Виктор Паллсон продавил Бахлула Мустафазаде и головой отправил мяч в ворота.

В целом первые 45 минут прошли с превосходством сборной Исландии. У нашей команды игра в первом тайме по большому счету не получилась.

*** 22:45

Матч Исландия - Азербайджан начался.

Пока ничья 0:0.

*** 22:32

Стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии.

Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Рахман Дашдамиров, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Исмаил Ибрагимли, Эмин Махмудов, Сабухи Абдуллазаде, Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде.

Исландия: Элиас-Рабн Оулафссон, Сверрир Ингасон, Даниэль Лео Грьетарссон, Виктор Палссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Исак Йоуханнессон, Стефан-Тейтюр Тордарсон, Альберт Гудмундссон, Йон-Дагюр Торстейнссон, Хакон-Арнар Харальдссон, Андри Гудьонсен.

*** 22:11

Сегодня, в 22:45 по бакинскому времени, в Рейкьявике начнется отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Исландии и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сандером ван дер Эйком.

Сборные Азербайджана и Исландии выступают в группе «D» вместе с Францией и Украиной. Победитель группы напрямую выйдет в финальную стадию ЧМ-2026. Команда, занявшая 2-е место, сыграет в стыковых матчах. Игра между украинцами и французами будет проходить параллельно. Эти сборные встретятся в польском Вроцлаве.

Что касается Азербайджана и Исландии, то эти команды встречались друг с другом лишь раз, да и то в товарищеском матче. В 2008 году в Рейкьявике соперники сыграли вничью - 1:1.

После Исландии сборная Азербайджана сыграет в Баку с Украиной. Игра состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

