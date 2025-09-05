Финляндия массово высылает бежавших от войны россиян

USD 1.7000
Власти Финляндии начали массово депортировать россиян, бежавших в эту страну после начала войны России против Украины.

Deutsche Welle передает, что с января по сентябрь 2025 года из Финляндии были высланы 104 гражданина России, получившие отказ в предоставлении убежища. Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.

Представительница миграционной службы Финляндии Ану Карппи весной отмечала, что ведомство руководствуется Конвенцией ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища.

Некоторых россиян, отказавшихся добровольно покинуть Финляндию, вывозят из страны под конвоем. По данным финской полиции, за восемь месяцев 2025 года таким способом выслали 18 человек.

