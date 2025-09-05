Крупная сделка между Америкой и Украиной

Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о крупной сделке на сумму около $100 млрд. По ней Киев сможет приобретать американское оружие, а Вашингтон получит права интеллектуальной собственности на передовые украинские военные разработки. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным телеканала, сделка предусматривает обмен технологическими разработками Украины на поставки американского вооружения. Конкретные сферы и детали соглашения не раскрываются. В Пентагоне над вопросами оборонного сотрудничества с Киевом работает председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн. Также обсуждаются вопросы сдерживания и подготовки кадров.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок оружия в Украину. Однако теперь, согласно плану Трампа, закупать это оружие должны европейские союзники Киева. Кроме того, Белый дом предложил странам Европы предоставить Украине собственные системы Patriot. пообещав их скорую замену.