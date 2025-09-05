USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе

22:35 976

Состоялся первый прямой рейс ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку – Тебриз – Баку. Об этом в социальной сети Х написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«После многолетнего перерыва, в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, вчера вечером был осуществлен первый прямой рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршруту Баку – Тебриз - Баку. Первоначально рейсы будут выполняться два раза в неделю. С субботы возобновляется выполнение рейсов AZAL по маршруту Баку – Тегеран - Баку», - говорится в публикации.

Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
23:36 31
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
22:45 954
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
17:52 3200
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
21:25 3218
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
17:00 7700
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
22:35 977
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде А потом обыграл и Украину; ФОТО; обновлено 22:27
22:27 2119
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике обновлено 23:33
23:33 1227
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 6843
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
19:35 3879
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео, все еще актуально
14:11 6392

ЭТО ВАЖНО

Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
23:36 31
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
22:45 954
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
17:52 3200
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
21:25 3218
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
17:00 7700
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
22:35 977
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде А потом обыграл и Украину; ФОТО; обновлено 22:27
22:27 2119
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике обновлено 23:33
23:33 1227
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 6843
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
19:35 3879
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео, все еще актуально
14:11 6392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться