Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе

Состоялся первый прямой рейс ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку – Тебриз – Баку. Об этом в социальной сети Х написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.
«После многолетнего перерыва, в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, вчера вечером был осуществлен первый прямой рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршруту Баку – Тебриз - Баку. Первоначально рейсы будут выполняться два раза в неделю. С субботы возобновляется выполнение рейсов AZAL по маршруту Баку – Тегеран - Баку», - говорится в публикации.
پس از چندین سال وقفه، بر اساس دستور رئیس جمهور جمهوری #آذربایجان، اولین پرواز مستقیم خطوط هوایی آذربایجان در مسیر #باکو - #تبریز - باکو عصر روز گذشته انجام شد و این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهند شد. از روز شنبه نیز پروازهای باکو-#تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی… pic.twitter.com/nVcEKAwaPZ— Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) September 5, 2025