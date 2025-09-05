Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе

Состоялся первый прямой рейс ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку – Тебриз – Баку. Об этом в социальной сети Х написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«После многолетнего перерыва, в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, вчера вечером был осуществлен первый прямой рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршруту Баку – Тебриз - Баку. Первоначально рейсы будут выполняться два раза в неделю. С субботы возобновляется выполнение рейсов AZAL по маршруту Баку – Тегеран - Баку», - говорится в публикации.