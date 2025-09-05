USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Украинцы протестуют на Майдане

В пятницу в Киеве, на Майдане независимости, проходит акция против проголосованного в первом чтении закона об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Об этом сообщает «Украинская правда».

Протестующие держат в руках самодельные плакаты: «Вы наказываете не тех», «Мы должны защитить тех, кто защищает нас», «Репрессии - не дисциплина» и т.д. Также они скандируют: «Служба – не рабство!»

4 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №13260 об усилении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Документом предусматривается возвращение уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.

