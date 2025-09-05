Сотни арестованных на заводе Hyundai в Америке

Департамент внутренней безопасности США сообщил BBC, что сотрудники силовых органов действовали на основе ордера, выписанного в связи с подозрениями в «практике незаконного трудоустройства и других серьезных федеральных преступлениях». Пока неясно, чем именно занимались на заводе задержанные.

Иммиграционные власти США провели обыск на крупном заводе по производству электромобилей южнокорейской компании Hyundai в штате Джорджия и арестовали там 475 человек, большинство из них — граждане Южной Кореи. Об этом информирует BBC.

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она «пытается установить все обстоятельства» произошедшего. «Насколько мы понимаем на сегодня, ни один из задержанных не был напрямую трудоустроен в Hyundai Motor», — сообщает компания, не уточняя, в какой роли эти люди находились на фабрике.

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что среди задержанных есть граждане этой страны. Внешнеполитическое ведомство сообщило, что отправляет на место происшествия своих представителей.

Американское иммиграционное ведомство сообщает, что операция на заводе Hyundai была проведена после «многомесячного уголовного расследования, во время которого мы собирали доказательства и документы, проводили допросы, представили эти доказательства в суде, чтобы получить официальный ордер на обыск».

Сколько именно из задержанных были гражданами Южной Кореи, не сообщается, но, по некоторым источникам, их было несколько сотен. На пресс-конференции в пятницу Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила, что «из 475 задержанных большинство были гражданами Южной Кореи».

Завод Hyundai, на котором прошел обыск, открылся год назад. Южнокорейские компании заявили о намерении инвестировать в основные американские отрасли промышленности миллиарды долларов: частично это вызвано намерением избежать повышенных тарифов, которыми президент США Дональд Трамп угрожает большинству стран мира. Губернатор Джорджии, республиканец Брайан Кемп, называл новый завод Hyundai по производству электромобилей крупнейшим экономическим проектом в истории штата: на нем заняты 1,2 тыс. человек.