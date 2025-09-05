USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?

горячая тема
Руслан Баширли, спецкор
22:59 1076

Поправки, которые американские конгрессмены намерены внести в Закон о национальной обороне на 2026 год, обострили разногласия в Конгрессе США по вопросу о Турции.

Часть республиканцев предложила формулировку, согласно которой Анкара не представляет собой военной угрозы Израилю и не сотрудничает в оборонной сфере, включая поставки боевых беспилотников, с Россией, Ираном, Китаем или Северной Кореей. И на этом основании они призвали снять ограничения и разрешить продажу Турции вооружений.

Но другая группа парламентариев во главе с республиканцем Гасом Билиракисом и демократом Брэдом Шнайдером выдвинула противоположную поправку. В ней Турция обвиняется в нарушении воздушного пространства Греции, в приобретении российских систем ПВО С-400 и в «оккупации» Северного Кипра.

Традиционные противники Турции в Конгрессе США подняли голову

Дополнительно в документе содержится требование к Белому дому подтвердить, что Турция не оказывает финансовую поддержку ХАМАС или аффилированным с ним структурам. В противном случае поправки предусматривают запрет на поставки Анкаре оружия, включая истребители F-35. В проекте также содержится поручение Госдепартаменту, Пентагону и Министерству финансов провести расследование возможных связей Турции с ХАМАС, включая наличие представителей организации на турецкой территории или на территориях, подконтрольных Анкаре.

Эксперты связывают эти инициативы с растущим напряжением между Анкарой и Вашингтоном, которое особенно усилилось после того, как Турция стала ключевым военным покровителем нового сирийского правительства. Противостояние также обостряется из-за треугольника Турция—Израиль—США. В начале года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично лоббировал у государственного секретаря Марко Рубио вопрос о запрете на продажу Турции истребителей F-35. По сообщениям британских СМИ, Нетаньяху неоднократно поднимал эту тему в беседах с американским госсекретарем, даже несмотря на довольно прохладные отношения с Дональдом Трампом.

Американские законодатели, добивающиеся ограничений для Анкары, обращают внимание на неоднозначную роль Турции в отношении ХАМАС. Политическое и военное крылья этой организации структурированы как отдельные звенья: до 2012 года политическое руководство находилось в Дамаске, но после конфликта с Башаром Асадом было перенесено при посредничестве администрации Барака Обамы в Доху. У ХАМАС также существовал офис в Каире, однако после атаки на Израиль 7 октября 2023 года сведения о его деятельности прекратились. Известно лишь, что представители политического крыла ХАМАС неоднократно посещали Турцию и встречались с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Между Анкарой и Вашингтоном нарастает напряженность?

И вот здесь возникает очевидное противоречие: поправки Конгресса идут вразрез с практикой американской дипломатии. На протяжении многих лет США использовали Турцию и Катар как неформальные каналы связи с ХАМАС, что объяснялось необходимостью поддержания коммуникации с этой группировкой. Бизнес-партнер Трампа, посол США в Анкаре Том Барак, известный также, как «голос» президента США на Ближнем Востоке, в интервью американским СМИ минувшим летом открыто заявил: «Турция сильно помогает в установлении диалога с ХАМАС, но за это ее критикуют». Более того, в начале года администрация Трампа впервые провела прямые переговоры с представителями ХАМАС в Катаре, несмотря на то, что Вашингтон официально считает эту организацию террористической.

Действия США на сирийском треке лишь подчеркивают гибкость американской внешней политики. В декабре прошлого года высокопоставленные представители администрации Джо Байдена встречались в Дамаске с Ахмедом аш-Шараа, тогда еще лидером «Хайят Тахрир аш-Шам», признанной террористической организацией. И вот спустя всего несколько месяцев администрация Дональда Трампа отменяет это определение. Таким образом, США и европейские союзники готовы пренебрегать собственными критериями «терроризма», если того требует дипломатическая целесообразность.

Корни разногласий по поводу поставок американских истребителей 5-го поколения уходят в 2019 год, когда Турция приобрела российские комплексы С-400 и была исключена из программы F-35. В 2020 году администрация Трампа под давлением Конгресса ввела санкции, увязав возвращение Анкары в программу с необходимостью Анкары отказаться от С-400. Более того, слухи о возможном размещении этих систем в Сирии вызывают особую тревогу у Израиля, для которого превосходство в воздухе остается стратегическим приоритетом.

Турции ставят в вину ХАМАС?

На этом фоне Том Барак продолжает отстаивать позицию о необходимости продажи F-35 Турции. По его словам, Анкара активно сотрудничает с Вашингтоном и готова обсуждать условия возврата в программу. Традиционные противники Турции в Конгрессе США встретили эти заявления с нескрываемым раздражением, вновь поднимая тему покупки С-400.

Именно на этом контрасте и строится нынешняя аргументация сторонников смягчения позиции в отношении Анкары: ошибки прошлого должны быть исправлены, а сохранение Турции в орбите американского влияния — это стратегическая необходимость, даже несмотря на сопротивление части Конгресса и понятную настороженность Израиля.

Читайте по теме

Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 02:51 3972
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
20 мая 2025, 12:30 10949
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 17:10 11857
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
23:36 45
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
22:45 961
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
17:52 3203
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
21:25 3224
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
17:00 7703
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
22:35 983
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде А потом обыграл и Украину; ФОТО; обновлено 22:27
22:27 2123
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике обновлено 23:33
23:33 1232
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 6844
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
19:35 3884
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео, все еще актуально
14:11 6392

ЭТО ВАЖНО

Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
23:36 45
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
22:45 961
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
17:52 3203
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
21:25 3224
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
17:00 7703
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
Спустя несколько лет самолет из Азербайджана приземлился в Тебризе
22:35 983
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде
Азербайджан взял реванш у Франции за поражение на Олимпиаде А потом обыграл и Украину; ФОТО; обновлено 22:27
22:27 2123
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан пропустил от Исландии в Рейкьявике обновлено 23:33
23:33 1232
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 6844
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
19:35 3884
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео, все еще актуально
14:11 6392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться