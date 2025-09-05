Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?

Поправки, которые американские конгрессмены намерены внести в Закон о национальной обороне на 2026 год, обострили разногласия в Конгрессе США по вопросу о Турции. Часть республиканцев предложила формулировку, согласно которой Анкара не представляет собой военной угрозы Израилю и не сотрудничает в оборонной сфере, включая поставки боевых беспилотников, с Россией, Ираном, Китаем или Северной Кореей. И на этом основании они призвали снять ограничения и разрешить продажу Турции вооружений. Но другая группа парламентариев во главе с республиканцем Гасом Билиракисом и демократом Брэдом Шнайдером выдвинула противоположную поправку. В ней Турция обвиняется в нарушении воздушного пространства Греции, в приобретении российских систем ПВО С-400 и в «оккупации» Северного Кипра.

Дополнительно в документе содержится требование к Белому дому подтвердить, что Турция не оказывает финансовую поддержку ХАМАС или аффилированным с ним структурам. В противном случае поправки предусматривают запрет на поставки Анкаре оружия, включая истребители F-35. В проекте также содержится поручение Госдепартаменту, Пентагону и Министерству финансов провести расследование возможных связей Турции с ХАМАС, включая наличие представителей организации на турецкой территории или на территориях, подконтрольных Анкаре. Эксперты связывают эти инициативы с растущим напряжением между Анкарой и Вашингтоном, которое особенно усилилось после того, как Турция стала ключевым военным покровителем нового сирийского правительства. Противостояние также обостряется из-за треугольника Турция—Израиль—США. В начале года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично лоббировал у государственного секретаря Марко Рубио вопрос о запрете на продажу Турции истребителей F-35. По сообщениям британских СМИ, Нетаньяху неоднократно поднимал эту тему в беседах с американским госсекретарем, даже несмотря на довольно прохладные отношения с Дональдом Трампом. Американские законодатели, добивающиеся ограничений для Анкары, обращают внимание на неоднозначную роль Турции в отношении ХАМАС. Политическое и военное крылья этой организации структурированы как отдельные звенья: до 2012 года политическое руководство находилось в Дамаске, но после конфликта с Башаром Асадом было перенесено при посредничестве администрации Барака Обамы в Доху. У ХАМАС также существовал офис в Каире, однако после атаки на Израиль 7 октября 2023 года сведения о его деятельности прекратились. Известно лишь, что представители политического крыла ХАМАС неоднократно посещали Турцию и встречались с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

И вот здесь возникает очевидное противоречие: поправки Конгресса идут вразрез с практикой американской дипломатии. На протяжении многих лет США использовали Турцию и Катар как неформальные каналы связи с ХАМАС, что объяснялось необходимостью поддержания коммуникации с этой группировкой. Бизнес-партнер Трампа, посол США в Анкаре Том Барак, известный также, как «голос» президента США на Ближнем Востоке, в интервью американским СМИ минувшим летом открыто заявил: «Турция сильно помогает в установлении диалога с ХАМАС, но за это ее критикуют». Более того, в начале года администрация Трампа впервые провела прямые переговоры с представителями ХАМАС в Катаре, несмотря на то, что Вашингтон официально считает эту организацию террористической. Действия США на сирийском треке лишь подчеркивают гибкость американской внешней политики. В декабре прошлого года высокопоставленные представители администрации Джо Байдена встречались в Дамаске с Ахмедом аш-Шараа, тогда еще лидером «Хайят Тахрир аш-Шам», признанной террористической организацией. И вот спустя всего несколько месяцев администрация Дональда Трампа отменяет это определение. Таким образом, США и европейские союзники готовы пренебрегать собственными критериями «терроризма», если того требует дипломатическая целесообразность. Корни разногласий по поводу поставок американских истребителей 5-го поколения уходят в 2019 год, когда Турция приобрела российские комплексы С-400 и была исключена из программы F-35. В 2020 году администрация Трампа под давлением Конгресса ввела санкции, увязав возвращение Анкары в программу с необходимостью Анкары отказаться от С-400. Более того, слухи о возможном размещении этих систем в Сирии вызывают особую тревогу у Израиля, для которого превосходство в воздухе остается стратегическим приоритетом.