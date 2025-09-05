Гигантский штраф для Google в Европе. Трамп пригрозил ответом

Американскую корпорацию Google оштрафовали в Евросоюзе почти на €3 млрд ($3,5 млрд) за «злоупотребление» доминирующим положением и предоставление конкурентного преимущества своим рекламным площадкам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Терезы Риберы, которая ответственна за вопросы конкуренции.

«Когда рынки дают сбои, государственные институты должны действовать, чтобы не допустить злоупотребления властью со стороны доминирующих игроков», — заявила вице-президент ЕК, подчеркнув, что «истинная свобода означает равные условия, где все конкурируют на равных, а граждане имеют подлинное право выбора».

Google, в свою очередь, пообещала подать апелляцию на решение Еврокомиссии. Вице-президент корпорации Ли-Энн Малхолланд заявила, что оно «предполагает неоправданный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затрудняя получение ими прибыли».

Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на «несправедливое решение» ЕС оштрафовать Google на $3,5 млрд.

Google неоднократно сталкивалась с обвинениями в монополизме со стороны властей разных стран. В 2024 году суд США признал, что компания незаконно монополизировала рынок поиска: власти потребовали разделения корпорации и продажи браузера Chrome. Тем же решением судья постановил, что Google поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы. Впоследствии суд разрешил корпорации не продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android, но обязал ее делиться поисковыми данными с конкурентами. В начале сентября Google была оштрафована Управлением по защите персональных данных Франции на €325 млн за несоблюдение правил использования файлов cookie.