Гигантский штраф для Google в Европе. Трамп пригрозил ответом

Американскую корпорацию Google оштрафовали в Евросоюзе почти на €3 млрд ($3,5 млрд) за «злоупотребление» доминирующим положением и предоставление конкурентного преимущества своим рекламным площадкам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Терезы Риберы, которая ответственна за вопросы конкуренции.
Еврокомиссия заявила, что Google должна положить конец сложившейся практике.
«Когда рынки дают сбои, государственные институты должны действовать, чтобы не допустить злоупотребления властью со стороны доминирующих игроков», — заявила вице-президент ЕК, подчеркнув, что «истинная свобода означает равные условия, где все конкурируют на равных, а граждане имеют подлинное право выбора».
Google, в свою очередь, пообещала подать апелляцию на решение Еврокомиссии. Вице-президент корпорации Ли-Энн Малхолланд заявила, что оно «предполагает неоправданный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затрудняя получение ими прибыли».
Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на «несправедливое решение» ЕС оштрафовать Google на $3,5 млрд.
Google неоднократно сталкивалась с обвинениями в монополизме со стороны властей разных стран. В 2024 году суд США признал, что компания незаконно монополизировала рынок поиска: власти потребовали разделения корпорации и продажи браузера Chrome. Тем же решением судья постановил, что Google поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы. Впоследствии суд разрешил корпорации не продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android, но обязал ее делиться поисковыми данными с конкурентами. В начале сентября Google была оштрафована Управлением по защите персональных данных Франции на €325 млн за несоблюдение правил использования файлов cookie.