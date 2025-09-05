USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Категорическое «Нет» Венгрии

5 сентября 2025, 23:36 1813

Будапешт по-прежнему выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Неважно, как сильно (президент Украины Владимир) Зеленский рассчитывает на то, что Россия повлияет на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС», - написал Сийярто в соцсети.

«Единственное, что нас волнует – то, что думают венгры, а они ясно высказались: они не хотят видеть Украину в ЕС, так как это разрушит наше сельское хозяйство, рынок труда и нашу безопасность», - добавил глава МИД.

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции, заявил Сийярто. Он, в частности, заявил, что позиция венгерского правительства «не определяется из-за рубежа» и официальному Будапешту «не интересно, что думают в Москве» о вступлении Украины в Евросоюз.

Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 328
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3075
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4553
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 1910
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! обновлено 00:37
00:37 3831
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 700
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
5 сентября 2025, 23:36 1814
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
5 сентября 2025, 22:45 2086
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
5 сентября 2025, 17:52 3558
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
5 сентября 2025, 21:25 4515
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
5 сентября 2025, 17:00 8268

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 328
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3075
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4553
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 1910
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! обновлено 00:37
00:37 3831
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 700
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
5 сентября 2025, 23:36 1814
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
5 сентября 2025, 22:45 2086
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
5 сентября 2025, 17:52 3558
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
5 сентября 2025, 21:25 4515
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
5 сентября 2025, 17:00 8268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться