Категорическое «Нет» Венгрии

Будапешт по-прежнему выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Неважно, как сильно (президент Украины Владимир) Зеленский рассчитывает на то, что Россия повлияет на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС», - написал Сийярто в соцсети.

«Единственное, что нас волнует – то, что думают венгры, а они ясно высказались: они не хотят видеть Украину в ЕС, так как это разрушит наше сельское хозяйство, рынок труда и нашу безопасность», - добавил глава МИД.

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции, заявил Сийярто. Он, в частности, заявил, что позиция венгерского правительства «не определяется из-за рубежа» и официальному Будапешту «не интересно, что думают в Москве» о вступлении Украины в Евросоюз.