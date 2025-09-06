USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск

Медведев приехал на границу с Финляндией и сделал «грозные» заявления

00:18 818

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об «усилении военной активности» вблизи российской границы со стороны Финляндии, Норвегии, Польши и стран Балтии. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

По словам Медведева, нельзя игнорировать тот факт, что Финляндия — участник Североатлантического альянса. Это, считает Медведев, «предопределяет изменение военных подходов» России к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов».

«Это их решение… но это повлечет последствия», — пригрозил Медведев. Среди таких последствий зампред Совбеза назвал намерение России пересмотреть военный подход к обустройству границы с Финляндией.

По мнению Медведева, война в Украине не касается Финляндии: «Лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет. Тем более Финляндия — вот здесь, а Украина совершенно в другой части».

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны значительно продвинулись в разработке гарантий безопасности для Украины в будущем мирном соглашении.

Медведев посетил город Светогорск в Ленинградской области, расположенный непосредственно на границе с Финляндией, передает ТАСС. Он посетил автомобильный пункт пропуска в городе. В поездке Медведева сопровождал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит», — сказал Медведев, осмотрев границу.

После визита на финскую границу Медведев заявил, что России придется пересмотреть свое отношение к этой стране.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в 2023 году. В начале сентября стало известно, что в городе Миккели, в 140 км от российской границы, был размещен штаб сухопутных войск НАТО. Он был организован совместно со штабом сухопутных войск Финляндии.

