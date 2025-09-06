Поляков призвали немедленно покинуть Беларусь

Польские власти рекомендуют всем согражданам покинуть Беларусь и не путешествовать туда, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский. Об этом сообщает RMF FM.

На брифинге в пятницу Вронский прокомментировал ситуацию с задержанием польского гражданина, которого белорусские власти обвинили в «шпионаже» за российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

«Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не страна, дружественная Республике Польша», – сказал Вронский.

Представитель польского МИД добавил, что Польша будет поддерживать задержанного в Беларуси польского гражданина.

Накануне на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях «Запад-2025». В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинению в шпионаже.