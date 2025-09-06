USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Поляков призвали немедленно покинуть Беларусь

00:23 474

Польские власти рекомендуют всем согражданам покинуть Беларусь и не путешествовать туда, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский. Об этом сообщает RMF FM.

На брифинге в пятницу Вронский прокомментировал ситуацию с задержанием польского гражданина, которого белорусские власти обвинили в «шпионаже» за российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

«Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не страна, дружественная Республике Польша», – сказал Вронский.

Представитель польского МИД добавил, что Польша будет поддерживать задержанного в Беларуси польского гражданина.

Накануне на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях «Запад-2025». В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинению в шпионаже.

Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 332
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3079
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4553
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 1911
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! обновлено 00:37
00:37 3837
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 702
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
5 сентября 2025, 23:36 1814
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
5 сентября 2025, 22:45 2088
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
5 сентября 2025, 17:52 3560
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
5 сентября 2025, 21:25 4515
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
5 сентября 2025, 17:00 8269

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 332
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3079
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4553
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 1911
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! обновлено 00:37
00:37 3837
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 702
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
5 сентября 2025, 23:36 1814
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
5 сентября 2025, 22:45 2088
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
5 сентября 2025, 17:52 3560
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
5 сентября 2025, 21:25 4515
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
5 сентября 2025, 17:00 8269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться