Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии

Пока основная сборная Азербайджана бездарно проигрывала в Исландии, наша молодежная команда в стартовой игре отборочного турнира чемпионата Европы-2027 играла в гостях с Португалией и тоже была разгромлена - 0:5.

Все мячи в ворота подопечных Айхана Аббасова были забиты во втором тайме.

Следующий матч наша команда проведет 9 сентября против Болгарии. Игра пройдет на «Лив Бона Деа Арене».

Наша молодежка выступает в группе «B». Здесь также за выход в финальную часть борются Чехия, Шотландия и Гибралтар.