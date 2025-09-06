USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Путин «чистит» страну

идет война народная...
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:38

Владимир Путин заявляет о готовности вести войну с Украиной до тех пор, пока российские интересы не будут удовлетворены. Однако дела у его армии обстоят не лучшим образом.

Месяцы решительного наступления не принесли никаких громких успехов на поле боя. Несмотря на мучительное продвижение и колоссальные потери, не взят ни один сколько-нибудь большой населенный пункт. Желающих встретить свою смерть на украинской земле среди россиян больше не становится. Раньше сильно выручали зэки. Сейчас пришел черед больных.

Журналисты издания «Важные истории» обнаружили, что вербовать на войну в Украину стали людей с ВИЧ и гепатитом. Соответствующие объявления появились на сайте объявлений «Авито».

Раньше сильно выручали зэки. Сейчас пришел черед больных

Пункт по набору ВИЧ-инфицированных работает в Нижнем Новгороде. Там формируется целое подразделение из таких людей. Смысл в том, как объясняют вербовщики, чтобы при ранении бойцы не боялись оказывать друг другу первую помощь и участвовать в эвакуации раненых.

По тому же принципу идет набор носителей вирусных гепатитов. Кроме Нижнего Новгорода, таких людей набирают на контракт в Вологде, Чебоксарах и Воронеже.

В России действует приказ Министерства обороны о том, что носители ВИЧ и гепатитов B и C не могут заключать контракты, но на этот запрет не обращают внимания еще с первого года большой войны: для добровольческих подразделений ЧВК вроде «Вагнера» или «Редута» это ограничение не действовало.

Путин «чистит» страну. Страна не возражает

При этом никакого лечения в армии военные с этими заболеваниями не получают, что приводит к распространению болезней. «Военно-медицинский журнал» в одной из публикаций обнародовал данные, что к концу 2023 года в российской армии было зарегистрировано в двадцать раз больше случаев ВИЧ, чем до войны. Какова статистика на 2025 год при таком подходе к набору инфицированных и их лечению, можно только догадываться.

После того как в России стал обычной практикой набор «пушечного мяса» среди заключенных и даже подследственных, то есть тех, кто еще даже не дошел до суда, укрепилось мнение, что таким образом власти хотят решить две задачи: завоевать Украину и избавить Россию от «биологического мусора», «некачественных» граждан.

В случае с зэками это в какой-то мере удалось: с 2022 года было закрыто 88 учреждений Федеральной системы исполнения наказаний, настолько меньше стало людей за колючей проволокой. Теперь, очевидно, пришел черед носителей ВИЧ и гепатита. Путин «чистит» страну. Страна не возражает.

