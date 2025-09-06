Путин «чистит» страну

Владимир Путин заявляет о готовности вести войну с Украиной до тех пор, пока российские интересы не будут удовлетворены. Однако дела у его армии обстоят не лучшим образом. Месяцы решительного наступления не принесли никаких громких успехов на поле боя. Несмотря на мучительное продвижение и колоссальные потери, не взят ни один сколько-нибудь большой населенный пункт. Желающих встретить свою смерть на украинской земле среди россиян больше не становится. Раньше сильно выручали зэки. Сейчас пришел черед больных. Журналисты издания «Важные истории» обнаружили, что вербовать на войну в Украину стали людей с ВИЧ и гепатитом. Соответствующие объявления появились на сайте объявлений «Авито».

Пункт по набору ВИЧ-инфицированных работает в Нижнем Новгороде. Там формируется целое подразделение из таких людей. Смысл в том, как объясняют вербовщики, чтобы при ранении бойцы не боялись оказывать друг другу первую помощь и участвовать в эвакуации раненых. По тому же принципу идет набор носителей вирусных гепатитов. Кроме Нижнего Новгорода, таких людей набирают на контракт в Вологде, Чебоксарах и Воронеже. В России действует приказ Министерства обороны о том, что носители ВИЧ и гепатитов B и C не могут заключать контракты, но на этот запрет не обращают внимания еще с первого года большой войны: для добровольческих подразделений ЧВК вроде «Вагнера» или «Редута» это ограничение не действовало.