Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Соединенные Штаты остановят войну в Украине, хотя это труднее, чем казалось раньше, сказал президент Дональд Трамп в Белом доме.

Трамп снова сказал, что разрешил семь войн, но та, что казалась наиболее простой для завершения, оказалась «немного сложнее» — так он сказал о войне РФ против Украины. «Мы собираемся разрешить и этот конфликт, но это оказалось немного сложнее, чем я думал», — признался Трамп.

Президент США отметил, что Европа тоже хочет прекратить войну в Украине, и она будет играть первостепенную роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

При этом американский президент отметил, что если война в Украине не прекратится, «придется заплатить страшную цену».

Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности Киеву, но он публично заявил, что американских войск в Украине не будет. В то же время, по данным The Telegraph, он обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.

Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3081
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4557
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 1912
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! обновлено 00:37
00:37 3843
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 706
Категорическое «Нет» Венгрии
Категорическое «Нет» Венгрии
5 сентября 2025, 23:36 1816
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном
5 сентября 2025, 22:45 2089
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы»
Шор встретился с Путиным: «Наша цель – свержение президента Молдовы» все еще актуально
5 сентября 2025, 17:52 3560
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор
5 сентября 2025, 21:25 4518
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия? все еще актуально
5 сентября 2025, 17:00 8271

