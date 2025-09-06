Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»

Соединенные Штаты остановят войну в Украине, хотя это труднее, чем казалось раньше, сказал президент Дональд Трамп в Белом доме.

Трамп снова сказал, что разрешил семь войн, но та, что казалась наиболее простой для завершения, оказалась «немного сложнее» — так он сказал о войне РФ против Украины. «Мы собираемся разрешить и этот конфликт, но это оказалось немного сложнее, чем я думал», — признался Трамп.