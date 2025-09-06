Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»

Соединенные Штаты остановят войну в Украине, хотя это труднее, чем казалось раньше, сказал президент Дональд Трамп в Белом доме.
Трамп снова сказал, что разрешил семь войн, но та, что казалась наиболее простой для завершения, оказалась «немного сложнее» — так он сказал о войне РФ против Украины. «Мы собираемся разрешить и этот конфликт, но это оказалось немного сложнее, чем я думал», — признался Трамп.
Президент США отметил, что Европа тоже хочет прекратить войну в Украине, и она будет играть первостепенную роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
При этом американский президент отметил, что если война в Украине не прекратится, «придется заплатить страшную цену».
Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности Киеву, но он публично заявил, что американских войск в Украине не будет. В то же время, по данным The Telegraph, он обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.