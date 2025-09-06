USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Трамп: Мадуро не свергнем, но будем сбивать самолеты Венесуэлы

01:14 496

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять силу для смены власти в Венесуэле.

«Я не рассматриваю это», - сказал президент США журналистам в Белом доме.

Трамп выразил мнение, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не является демократически избранным. «У них были, мягко говоря, странные выборы», - заявил американский президент.

В то же время Трамп отметил, что ВС США продолжат операции против венесуэльских наркоторговцев.

Комментируя недавний инцидент, когда два венесуэльских F-16 пролетели над американским эсминцем, Трамп предупредил, что готов жестко реагировать на такие маневры. На вопрос о том, что произойдет в случае, если военные самолеты будут создавать помехи ВМС США в регионе, Трамп заявил, что «у них будут проблемы». Обращаясь к председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну, Трамп заявил, что военные в случае создания авиацией Венесуэлы каких-либо угроз «могут действовать по своему усмотрению».

Глава Белого дома отметил, что не хотел бы подробно останавливаться на инциденте с пролетом двух военных самолетов Венесуэлы в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах. «Они пролетели не совсем над кораблем, они были подальше... Но если будут возникать опасные для нас ситуации, то мы будем сбивать такие самолеты», - добавил он.

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 7
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 2650
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3355
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 701
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1054
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1160
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3883
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4806
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 2266
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! видео, обновлено 00:37
00:37 4643
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 1109

