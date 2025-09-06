Трамп: Мадуро не свергнем, но будем сбивать самолеты Венесуэлы

Трамп выразил мнение, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не является демократически избранным. «У них были, мягко говоря, странные выборы», - заявил американский президент.

В то же время Трамп отметил, что ВС США продолжат операции против венесуэльских наркоторговцев.

Комментируя недавний инцидент, когда два венесуэльских F-16 пролетели над американским эсминцем, Трамп предупредил, что готов жестко реагировать на такие маневры. На вопрос о том, что произойдет в случае, если военные самолеты будут создавать помехи ВМС США в регионе, Трамп заявил, что «у них будут проблемы». Обращаясь к председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну, Трамп заявил, что военные в случае создания авиацией Венесуэлы каких-либо угроз «могут действовать по своему усмотрению».

Глава Белого дома отметил, что не хотел бы подробно останавливаться на инциденте с пролетом двух военных самолетов Венесуэлы в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах. «Они пролетели не совсем над кораблем, они были подальше... Но если будут возникать опасные для нас ситуации, то мы будем сбивать такие самолеты», - добавил он.