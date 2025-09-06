Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!

То, что футбольную сборную Азербайджана, возглавляемую Фернанду Сантушем, будут мутузить в отборочном турнире чемпионата мира-2026, было понятно уже после жеребьевки, состоявшейся в декабре прошлого года.

Еще после прошлогодней Лиги наций, где Азербайджан занял последнее место в группе с Эстонией и опустился в самую низшую лигу, было очевидно, что под руководством португальца у национальной команды нет никаких перспектив. Увольнение Сантуша напрашивалось. Но АФФА его оставила. В марте этого года сборная потерпела два поражения в домашних товарищеских играх с Гаити (0:3) и Беларусью (0:2). 70-летний специалист вновь сохранил свой пост. Остался он и после июньских очередных бездарных игр - с Латвией (0:0) и Венгрией (1:2). Для тех, кто следил за сборной Азербайджана под руководством Сантуша и хоть немного разбирается в футболе, было очевидно, что с такой беспомощной игрой команду ждут шесть поражений в матчах с Исландией, Украиной и Францией. Да не просто поражений, а разгромов!

Первый уже состоялся. В Рейкьявике сегодня скромная Исландия наколотила Азербайджану пять голов. И это номинально третья по силе команда в нашей группе. Впереди игры с Украиной и Францией. Может, после кошмара в Рейкьявике Сантуша наконец-то уволят? Скорее всего. Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев сразу после матча вышел к прессе и, в частности, заявил: «Если главный тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения». Какие меры? Португальский пенсионер ждет, чтобы ему выплатили неустойку, и он спокойно отчалил бы в родной Лиссабон. А вы думали, он бесплатно уйдет?