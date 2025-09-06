Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!

На пресс-конференции после разгромного поражения от Исландии (0:5) азербайджанские журналисты несколько раз задали главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу вопрос об отставке.

Напомним, сразу после игры генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил, что сборная Азербайджана не заслуживает такого главного тренера, что тренер не справился со своей работой, что он неправильно относится к азербайджанскому футболу и народу, и самое главное: «Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения».

Но сам португалец на пресс-конференции заявил, что в отставку не собирается.

«Уважаю ли я себя? У меня есть действующий контракт. С уважением отношусь к своему контракту.

Почему я должен подавать в отставку? Если АФФА считает, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос».

Вполне логичная и ожидаемая позиция португальского пенсионера, который решил заработать в Азербайджане на безбедную старость и завершить карьеру. Сантуш хочет, чтобы ему выплатили неустойку, указанную в контракте. Неужели в АФФА думали, что он уйдет сам?

Контракт Сантуша рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на год. И напрашивается вопрос: почему АФФА заключила с ним столь долгосрочный контракт?