USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!

Эльмир Алиев, отдел спорта
02:03 703

На пресс-конференции после разгромного поражения от Исландии (0:5) азербайджанские журналисты несколько раз задали главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу вопрос об отставке.

Напомним, сразу после игры генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил, что сборная Азербайджана не заслуживает такого главного тренера, что тренер не справился со своей работой, что он неправильно относится к азербайджанскому футболу и народу, и самое главное: «Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения».

Но сам португалец на пресс-конференции заявил, что в отставку не собирается.

«Уважаю ли я себя? У меня есть действующий контракт. С уважением отношусь к своему контракту.

Почему я должен подавать в отставку? Если АФФА считает, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос».

Вполне логичная и ожидаемая позиция португальского пенсионера, который решил заработать в Азербайджане на безбедную старость и завершить карьеру. Сантуш хочет, чтобы ему выплатили неустойку, указанную в контракте. Неужели в АФФА думали, что он уйдет сам?

Контракт Сантуша рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на год. И напрашивается вопрос: почему АФФА заключила с ним столь долгосрочный контракт?

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 10
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 2657
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3357
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 704
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1057
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1161
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3885
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4806
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 2266
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! видео, обновлено 00:37
00:37 4643
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 1110

ЭТО ВАЖНО

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 10
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 2657
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3357
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 704
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1057
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1161
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3885
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4806
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 2266
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! видео, обновлено 00:37
00:37 4643
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 1110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться