USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Трамп о провале американских «морских котиков»

02:18 360

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не слышал о завершившейся неудачей операции спецназа ВМС США в 2019 году в Северной Корее.

«Я ничего не знаю об этом. Впервые слышу», - сказал он журналистам в Белом доме.

The New York Times ранее со ссылкой на источники рассказала, что США провели разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году — в разгар дипломатических переговоров с КНДР на высоком уровне. По данным NYT, риск миссии был настолько велик, что потребовалось прямое одобрение самого Трампа. Конгресс не был уведомлен «ни до, ни после миссии». Как отмечает издание, спецподразделению «Морских котиков» (SEAL Team 6) было поручено установить в Северной Корее устройство для прослушки. Приблизившись к побережью Северной Корее на мини-подлодках, спецназ заметил неподалеку северокорейское судно и открыл огонь. В дальнейшем оказалось, что спецназовцы застрелили несколько безоружных северокорейских рыбаков. Установить устройство для прослушки не удалось, операцию признали провалом. 

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 13
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 2658
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3357
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 704
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1059
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1162
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3886
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4806
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 2266
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! видео, обновлено 00:37
00:37 4644
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 1111

ЭТО ВАЖНО

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 13
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 2658
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3357
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 704
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1059
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1162
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 3886
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4806
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны обновлено 00:30
00:30 2266
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?!
Футбольную сборную Азербайджана унизила Исландия. А что с ней сделает Франция?! видео, обновлено 00:37
00:37 4644
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
Основная сборная Азербайджана по футболу позорится в Исландии, а молодежная - пропустила 5 голов в Португалии
00:28 1111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться