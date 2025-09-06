Трамп о провале американских «морских котиков»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не слышал о завершившейся неудачей операции спецназа ВМС США в 2019 году в Северной Корее.

«Я ничего не знаю об этом. Впервые слышу», - сказал он журналистам в Белом доме.

The New York Times ранее со ссылкой на источники рассказала, что США провели разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году — в разгар дипломатических переговоров с КНДР на высоком уровне. По данным NYT, риск миссии был настолько велик, что потребовалось прямое одобрение самого Трампа. Конгресс не был уведомлен «ни до, ни после миссии». Как отмечает издание, спецподразделению «Морских котиков» (SEAL Team 6) было поручено установить в Северной Корее устройство для прослушки. Приблизившись к побережью Северной Корее на мини-подлодках, спецназ заметил неподалеку северокорейское судно и открыл огонь. В дальнейшем оказалось, что спецназовцы застрелили несколько безоружных северокорейских рыбаков. Установить устройство для прослушки не удалось, операцию признали провалом.