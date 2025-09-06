Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»

Вместо эпиграфа: «Мы считали, что жизнь — это бой, но по последним данным разведки мы воевали сами с собой». Борис Гребенщиков, «Аквариум». * * * Президент Дональд Трамп подписал чрезвычайный указ о переименовании Пентагона. До этого, как известно знаменитый пятиугольник в Вашингтоне именовался «Министерством обороны». Отныне он будет называться «Министерством войны». Стала известна и мотивация Трампа. Название «Министерство войны» лучше учитывает принципы нацбезопасности и отправит сигнал всем врагам о готовности Америки вести войну для защиты своих интересов. Одновременно возглавляющий Пентагон Пит Хегсет, который еще недавно носил черную шляпу ведущего Fox News будет именоваться «министром войны», что для него, безусловно, будет большая честь.

Трамп между тем не придумал ничего нового. Название «Министерство войны» было утверждено в 1789 году президентом Джорджем Вашингтоном, несколько месяцев спустя после ратификации конституции США. Оно просуществовало 150 лет, в течение которых Америка вела войны с Британией, Испанией, Мексикой и Филиппинами, а также во время Гражданской войны в самих США, и при вооруженных конфликтах с теми, кто здесь именуется Native Americans, то есть и индейцами. Название изменил президент Гарри Трумэн в 1947 году. Тогда был создан особый род войск – ВМФ и определенную автономию получили ВВС страны. Два года спустя Конгресс внес изменение в Акт национальной безопасности и Пентагон стал «Министерством обороны». Нынешнее переименование министерства сразу же вызвало резкую критику на Капитолии. «Американцы хотят предотвращать войны, а не начинать их», - написал в социальной сети сенатор Энди Ким, демократ от Нью-Джерси. Кстати, новое-старое название должен еще формально утвердить Конгресс, но Трамп эту «мелочь» не принимает во внимание. «Я убежден, что Конгресс план поддержит, - говорит он. - Но я не думаю, что это даже потребуется».

Многие критики говорят, что изменение названия не может скрыть факт определенной деградации американских вооруженных сил». «Американское военное превосходство в мире подверглось эрозии, китайские вооруженные силы, например, убеждены, что они могут победить США в Тихом океане, - говорит Брэд Боумен, директор Center on Military and Political Power. – Огромные деньги, которые будут потрачены на новые знаки, офисные шкафы, фирменные бланки и прочее лучше было бы использовать для совершенствования тренировок бойцов и разработку нового оружия». Однако за переименованием Трампом Пентагона скрывается и нечто другое, чрезвычайно важное. Речь идет о тотальной милитаризации страны - цель, которую добивается президент. Многочисленные генералы в окружении Трампа во время его первого срока предупреждали об этих намерениях президента. Об этот открыто говорили два экс-министра обороны - Джим Мэттис и Марк Эспер, председатель Объединенного комитета штабов американской армии генерал Марк Милли и его глава штаба Джон Келли. Все они ссылались на положение Конституции, которая запрещает использование вооруженных сил на американской земле. Высшие военачальники предупреждали, что нарушение основного закона будет означать пересечение «красной линии», но опасались, что именно это Трамп и сделает.

Первый серьезный звоночек прозвучал еще в июне 2020 года, когда так называемые силы порядка разогнали участников расовых протестов на Лафайет-скуэр в Вашингтоне, совсем рядом с Белым домом. Тогда Трамп, отдавший этот приказ, смог сфотографироваться с Милли и Эспером, как будто оба поддержали эту акцию. Впоследствии оба серьезно пожалели об этом. «Милитаризация нашего ответа, то, что мы видели в Вашингтоне создает конфликт - фальшивый конфликт между военными и гражданским обществом, - говорит Джим Мэттис. - Это наносит колоссальный вред морали, которая обязана укреплять доверие между мужчинами и женщинами в униформе и обществом, частью которого они сами являются». В свей книге, вышедшей в 2022 году Эспер приводит разговор с Трампом, в котором тот прямо спросил: «А почему нельзя просто стрелять по ногам протестующих или сделать еще что-то в этом роде?». В интервью CNN Эспер напомнил, к каким трагическим последствиям привел расстрел студентов, участников протеста против войны во Вьетнаме, который произошел в Кентском университете в 1970 году.