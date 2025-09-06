USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:01 536

Манила (Филиппины). Жители вышли на улицы против коррупции

Газа (Палестина). Израиль нанес авиаудар по многоэтажному зданию Mushtaha Tower

Иерусалим (Израиль). Полицейские эвакуируют демонстрантов с дороги во время акции протеста с требованием немедленного освобождения заложников, взятых ХАМАС

Нью-Йорк (США). Сотрудники федеральной иммиграционной службы (американские тонтон-макуты) готовятся задержать мигрантов для депортации

Афины (Греция). Международная олимпиада роботов-гуманоидов

Нью-Дели (Индия). Затопленная из-за сильных муссонных дождей дорога

Кониль-де-ла-Фронтера (Испания). Закат на пляже

Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
03:40 735
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция
02:46 627
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор, все еще актуально
5 сентября 2025, 21:25 5199
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 537
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 3359
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3531
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 1197
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1433
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1452
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 4246
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4913

ЭТО ВАЖНО

Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
03:40 735
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция
02:46 627
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор, все еще актуально
5 сентября 2025, 21:25 5199
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
03:01 537
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 3359
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
5 сентября 2025, 21:13 3531
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
02:03 1197
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
01:26 1433
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
01:00 1452
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
5 сентября 2025, 22:59 4246
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
5 сентября 2025, 19:35 4913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться