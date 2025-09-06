Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов

Манила (Филиппины). Жители вышли на улицы против коррупции
Газа (Палестина). Израиль нанес авиаудар по многоэтажному зданию Mushtaha Tower
Иерусалим (Израиль). Полицейские эвакуируют демонстрантов с дороги во время акции протеста с требованием немедленного освобождения заложников, взятых ХАМАС
Нью-Йорк (США). Сотрудники федеральной иммиграционной службы (американские тонтон-макуты) готовятся задержать мигрантов для депортации
Афины (Греция). Международная олимпиада роботов-гуманоидов
Нью-Дели (Индия). Затопленная из-за сильных муссонных дождей дорога
Кониль-де-ла-Фронтера (Испания). Закат на пляже