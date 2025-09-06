USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине

Еврокомиссия положительно отреагировала на заявление президента России Владимира Путина о возможном будущем вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv.

"Очень приветствуется, что президент Путин видит место Украины в Европейском Союзе", - приводит Euractiv заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо.

Отметим, что 5 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что это "законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы". При этом он отметил, что Россия началу политики интеграции Украины в Европу не мешала, так как страну этот вопрос не касался и затрагивал только интересы РФ при операционных связях.

Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
Еврокомиссия приветствует заявление Путина по Украине
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков»
Сверхсекретная операция США против Северной Кореи: провал «морских котиков» наш обзор, все еще актуально
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов
Американские Тонтон-макуты готовятся к аресту новых мигрантов объектив haqqin.az
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
Из руин подняли древний Хыналыг
Из руин подняли древний Хыналыг заметки на полях
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Фернанду Сантуш уходить не собирается. И правильно делает!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Кто назначил Сантуша и не избавился от него? АФФА! Кто виноват? АФФА!
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Трамп: Война в Украине закончится, или «придется заплатить страшную цену»
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода
Источник в SOCAR о санкциях ЕС против азербайджанского завода продолжение главной темы
