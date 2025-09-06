USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении

10:05 2366

Армения имеет право самостоятельно принимать решение о перспективах своей интеграции с ЕС, однако в Ереване должны понимать, что это будет означать принципиально другой тарифный режим в торговле с Россией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Но они [армяне] также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами, и не будет беспошлинной торговли.

Это достаточно больно может ударить по производителям в Армении, в особенности в сельскохозяйственном секторе. Особенности рынка таковы, что их продукция востребована в России. У всех окружающих их стран нет проблем ни с виноградом, ни с абрикосами, ни с другими фруктами и овощами, у них все это есть. Россия для Армении - это премиальный рынок. Я уже не говорю о том, что рынок Армении наводнят товары из ЕС, что оставит мало шансов для развития армянского бизнеса. Видимо, эти факторы им нужно будет тоже оценивать, и оценивать они их будут.

В случае присоединения Армении к ЕС могут возникнуть проблемы в сфере авиаперевозок, где сейчас небо ЕС и РФ закрыто друг для друга, и в трансграничных грузоперевозках. Будут другие цены и на энергию, и на продукты питания, которые сегодня Армения как наш союзник получает из России. Страна также потеряет преимущества от зоны свободной торговли со своим ближайшим соседом Ираном. Много может быть последствий, их необходимо понимать и оценивать. Это очень плохой сценарий, прежде всего для обычных людей, мы его не хотим и поэтому откровенно говорим об этом.

Конечно, что-то Армения от ЕС все-таки получит. Какие-то рынки новые для нее откроются, какие-то новые маршруты появятся. Им придется это все взвешивать, смотреть баланс. В итоге будет решать народ Армении. Это их выбор», - сказал Оверчук.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 48
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 465
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3270
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7336
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2176
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2318
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6049
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4537
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1726
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2278
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2367

ЭТО ВАЖНО

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 48
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 465
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3270
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7336
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2176
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2318
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6049
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4537
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1726
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2278
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться