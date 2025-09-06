Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении

Армения имеет право самостоятельно принимать решение о перспективах своей интеграции с ЕС, однако в Ереване должны понимать, что это будет означать принципиально другой тарифный режим в торговле с Россией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Но они [армяне] также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами, и не будет беспошлинной торговли.

Это достаточно больно может ударить по производителям в Армении, в особенности в сельскохозяйственном секторе. Особенности рынка таковы, что их продукция востребована в России. У всех окружающих их стран нет проблем ни с виноградом, ни с абрикосами, ни с другими фруктами и овощами, у них все это есть. Россия для Армении - это премиальный рынок. Я уже не говорю о том, что рынок Армении наводнят товары из ЕС, что оставит мало шансов для развития армянского бизнеса. Видимо, эти факторы им нужно будет тоже оценивать, и оценивать они их будут.

В случае присоединения Армении к ЕС могут возникнуть проблемы в сфере авиаперевозок, где сейчас небо ЕС и РФ закрыто друг для друга, и в трансграничных грузоперевозках. Будут другие цены и на энергию, и на продукты питания, которые сегодня Армения как наш союзник получает из России. Страна также потеряет преимущества от зоны свободной торговли со своим ближайшим соседом Ираном. Много может быть последствий, их необходимо понимать и оценивать. Это очень плохой сценарий, прежде всего для обычных людей, мы его не хотим и поэтому откровенно говорим об этом.

Конечно, что-то Армения от ЕС все-таки получит. Какие-то рынки новые для нее откроются, какие-то новые маршруты появятся. Им придется это все взвешивать, смотреть баланс. В итоге будет решать народ Армении. Это их выбор», - сказал Оверчук.